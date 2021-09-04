Охранник спел Шуфутинского в челябинском ТРК: «Зрители кричали: «Еще, еще!»

Охранник-певец прошелся с микрофоном по холлу ТРК. Фото: скрин видео

Песня Михаила Шуфутинского уже стала гимном 3 сентября. Почти, как праздник. Именно эту дату и эту песню выбрал охранник ТРК «Алмаз» Александр Мишустин. В минувшую пятницу он эффектно прошелся по холлу торгового центра с микрофоном в руках и спел про костры рябин. «Комсомолка» связалась с мужчиной, чтобы узнать — почему человек с таким голосом еще не поет на сцене.

Оказалось, все просто — он поет. Пять лет назад Александр перебрался в Челябинск из Костромы — за любимой девушкой, которая сейчас стала его женой. На родине мужчина учился в Костромском педагогическом колледже, но не закончил его.

— Я приехал, можно сказать, в никуда со своим талантом. Ведь вокалом заработать непросто. Челябинск мне казался совсем другой планетой. Но я усиленно начал работать над собой и своей жизнью, — рассказал Александр.

Три года назад вместе с супругой они организовали агентство «Союз талантов», проводят различные праздники, свадьбы, вечеринки. Но пандемия внесла свои коррективы. И год назад мужчина устроился на работу в ТРК «Алмаз», охранником.

— Я очень люблю свою работу и коллег. Захотелось их и, конечно, посетителей порадовать, — говорит Александр Мишустин.

Мужчина профессионально поет, а охранником работает временно. Фото: alexmishustinoffical/instagram.com

По его словам, у выступления нет никакого подтекста или рекламной цели. С руководством договорился за день, микрофон принес свой, колонку добыл.

— Я благодарен всем за такой теплый прием. Некоторые, конечно, просили исполнить еще что-то, кричали «Еще, еще!», но была согласована только одна песня, — говорит Александр, признаваясь, что не в первый раз поет в стенах родного ТРК.

Осенью прошлого года он по своей же инициативе выступил на выставке, которая проходила в ТРК. А недавно, судя по постам в Instagram спел еще «Любовь похожую на сон». В планах сделать это еще раз — уже в ноябре этого года. Кроме того, Александр Мишустин выступает на Кировке.

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