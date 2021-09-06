5 советов от чешского дома: как подготовить машину к осени

Автомобилям приходится тяжело не только зимой: межсезонье не менее сложный период для любой машины. Смена погоды влияет практически на все узлы и агрегаты. Особенно ощутимо перемены сказываются на автомобилях осенью, когда снижается температура воздуха, увеличивается количество атмосферных осадков, а световой день становится короче.

Слабозащищенные места кузовных деталей, а также зависимые от температуры и влажности элементы вроде проводки и внешнего электрооборудования особенно сильно страдают именно в этот сезон. Изменения погоды могут повлиять не только на комфорт поездки, но и на ее безопасность. Поэтому крайне важно подготовить автомобиль к невзгодам осенней непогоды, выполнив ряд простых операций.

5 самых важных процедур для вашей ŠKODA этой осенью:

1. Замените стеклоочистители.

Безопасность движения напрямую зависит от видимости. Особенно осенью, когда погодные условия не всегда благоприятны.

О хорошем состоянии стеклоочистителей, как правило, свидетельствует отсутствие грязи и разводов воды на стекле после их работы. Дворники должны очистить поверхность уже после первого взмаха.

2. Оцените состояние кузова в официальном сервисном дилерском центре ŠKODA автоцентре «Чешский дом».

Прежде чем приступить к осмотру кузова, машину следует тщательно помыть. Особое внимание нужно уделить наличию повреждений колесных арок, крыльев и кромки капота. Эти элементы больше всего страдают от летящих с дороги камней.

3. Проверьте освещение и поменяйте аккумулятор, если это потребуется.

До наступления холодов и первых заморозков необходимо подзарядить или заменить аккумулятор. Конечно, если вашему АКБ меньше двух сезонов, то думать о новом рановато, но проверить уровень заряда все же стоит.

4. Проверьте резиновые уплотнители.

5. Проверьте кондиционер и печку.

Кондиционер важен не только летом, но и в холодную погоду, чтобы стекла не запотевали.

Все работы по диагностике и ремонту вы можете выполнить в дилерском центре ŠKODA «Чешский дом». Адрес: ул. Братьев Кашириных, 126/1, телефон: (351) 211-43-00.

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