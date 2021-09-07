В новую школу «Академа» в Челябинске уже набрали первоклассников

Это буден первая школа в микрорайоне «Академ-Риверсайд» Фото: Ольга ЩАПИНА

На Северо-Западе Челябинска достроена школа в микрорайоне «Академ-Риверсайд». Сейчас в учреждение завозят оборудование. Комитет по делам образования Челябинска объявил о начале предварительной записи в Образовательный центр №7.

Однако конкретной даты открытия школы до сих пор нет. В администрации нам сообщили, что точных сроков пока никто не назовет.

— Кроме как построить школу, ее должны принять пожарные, Ропотребнадзор, нужно завести оборудование, получить лицензию. Официальный срок сдачи — 2022 год, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Однако три первых класса уже ждут перевода вместе с классным руководителем. Сейчас они занимаются в 151 школе, которая находится в соседнем микрорайоне на улице 250-летия Челябинска.

— В сентябре мы пошли в первый класс, — рассказала «Комсомолке» одна из мам. — Набрали три класса по 32 человека. Есть договоренность, что мы вместе с классным руководителем перейдем в школу «Академа». Сначала называли сроки сентябрь-октябрь, но пока молчат.

В образовательном центре №7 в микрорайоне «Академ-Риверсайд» 1100 мест. Запись ведется по телефону 8 (996) 235-95-72, можно прислать на электронную почту мakadem7oc@yandex.ru сведения по форме. Запись проводится с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Директором ОЦ№7 назначена бывший руководитель школы-интерната № 12 Челябинска Ольга Николаевна Лежнина.

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