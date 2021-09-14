Дефицит или профицит, стагнация или рост: какой вектор у Челябинской экономики

На заседании депутатов Законодательного Собрания Челябинской области озвучили положительные результаты работы за 8 месяцев. Подробнее о них рассказал Владимир Павлов, заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области, куратор Комитета по экономической политике и предпринимательству.

Промышленность Челябинской области показывает высокие темпы роста за первое полугодие 2021 года: +12% к 2020. Среднероссийский показатель индекса промышленного производства +4%.

Бюджет региона получил дополнительно 25,3 млрд рублей благодаря налоговым и неналоговым поступлениям. Допсредства решено направить на погашение долгов региона.

— Я поддерживаю такое решение губернатора о перераспределении допдоходов, — прокомментировал Владимир Павлов. — Отсутствие долгов — это возможность сэкономить на выплате процентов коммерческим банкам, возможность без ограничения участвовать в госпрограммах, куда не допускаются многие закредитованные регионы. Реализация новых госпроектов — это новые рабочие места, новые возможности.

Что сделали:

— утвердили дополнительные выплаты в социальной сфере по инициативе губернатора;

— 6 000 рублей — единовременное областное пособие при рождении ребенка независимо от очередности рождения детей;

— 7 000 рублей — для студентов частных медицинских средне-специальных медицинских учреждений, которые в период ноября-декабря 2020 года проходили практику в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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Оплачено из средств Избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва по Челябинскому одномандатному избирательному округу № 189 Павлова В.В.