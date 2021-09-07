Жителя Челябинской области осудили за публикацию фотографии Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Фото: СУ СКР по Челябинской области.

В Челябинской области осудили 19-летнего жителя поселка Роза, который разместил фотографию Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Молодого человека признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

Как установил суд, в мае 2020 года молодой человек, осознавая, что сайт «Бессмертный полк онлайн» предназначен для трансляции фотоизображений героев Великой Отечественной войны и иных лиц, противостоявших немецко-фашистским захватчикам и их пособникам, разместил анкету с фотографией Адольфа Гитлера. В дальнейшем указанная заявка была обнаружена модератором акции и заблокирована.

— Своими умышленными действиями подсудимый совершил публичное оправдание нацизма путем отрицания фактов установленного приговором Международного военного трибунала, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его извинения записали на видео.

— Искренне сожалею о том, что сделал. Это было ошибкой, — сказал молодой человек.

За совершенное преступление молодому человеку назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Похожий случай произошел в Челябинске годом ранее. Тогда на виртуальной Стене памяти одного из городских ТРК разместили снимок Адольфа Гитлера. Фюрера узнали не сразу, так как он на фотографии был без усов. Организатором мемориальной акции пришлось приносить извинения.

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