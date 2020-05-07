Фото Адольфа Гитлера попало на стену памяти крупного ТРК в Челябинске

7 Май 2020 2020-05-07T11:42:22+03:00

Фотокарточку фюрера без усов, зато с рассказом о боевых подвигах прислал один из покупателей

Изменить размер текста: A A

ТРК «Космос» в Челябинске пришлось извиняться за жуткий ляп, который допустил их сотрудник, формирующий виртуальную Стену памяти.

Один из покупателей прислал для победной акции ТРК фотографию Адольфа Гитлера. Фюрер на фото изображен без усов. Однако схожесть с классическим изображением лидера всех нацистов довольно явная. К фотографии отправитель приложил вымышленный рассказ о службе «фронтовика». И это было опубликовано в социальных сетях.

Оскорбительный пост удалили только после того, как другие читатели паблика указали на странное совпадение снимка фронтовика с Адольфом Гитлером.

— Мы приносим глубочайшие извинения за инцидент с проектом «Имена героев». Мы были воодушевлены и преисполнены гордости за наших победителей-ветеранов. Каждое ваше письмо читали с радостью. И мысли не было, что кто-то будет шутить над этой священной темой. По этой причине мы не проверили — поверили людям. Признаем свою ошибку, — извиняются в ТРК «Космос».

Будет ли комплекс подавать заявление на хулигана в полицию, пока не известно. Хотя вычислить его просто.

Ранее в городе разразился еще один скандал. На разбитой к празднику клумбе у цирка горожане нашли послание с орфографическими и пунктуационными ошибками.

Несколько лет назад на площади Революции ко Дню Победы повесили баннер с изображением украинских националистов, которые воевали на стороне Гитлера. Тогда вину за случившееся переложили на молодую девушку-дизайнера, подготовившую проект.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU