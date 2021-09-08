«Будет зона для йоги и фудкорт»: в центре Челябинска отремонтируют лыжную базу

Действующая лыжная база морально устарела. Фото: МБУ "Спортивный город"/vk.com

Лыжную базу в центре Челябинска на Лесопарковой, 2а ждет обновление. В прошлом году мэрия спрашивала челябинцев, какой они видят базу. Все пожелания отправили в городское Управление спорта, которое и занимается разработкой проекта реконструкции. Как узнала «Комсомолка» проект будет готов в сентябре-октябре, но к работам приступят не раньше 2025 года.

— Все понимают, что городская муниципальная лыжная база устарела физически и морально, — рассказал КП-Челябинск начальник городского Управления спорта Максим Клещевников. — Но нужно понимать, что база находится в городском бору в особо охраняемой территории, поэтому сильно развернуться не получится — мы можем что-то делать в рамках существующего участка. А это значит, максимум мы можем надстроить еще один этаж.

Предварительная концепция лыжной базы, по словам Максима Клещевникова, отвечает всем современным требованиям к обслуживанию населения и предоставлению спортивно-оздоровительных услуг.

— Это и удобный прокат лыж, зона отдыха, раздевалка. Предусмотрена зона питания. Есть определенные проблемы с туалетом, но этот вопрос решается. Планируем эксплуатировать кровлю и террасы — для проведения йоги и других занятий, — рассказал Максим Клещевников.

На обновленной лыжной базе будет все современное - от раздевалки до фудкорта

— Ближайшая перспектива реализации проекта — 2025 год, — добавил начальник Управления спорта Челябинска.Первые эскизы будут готовы уже в сентябре-октябре. Разрабатывать и согласовывать проектно-сметную документацию, в том числе в Госэкспертизе, планируют до конца 2022 года.

Максим Клещевников добавил, что будет проводится поиск соинвестора, в том числе есть планы подать заявку на участие в программе «Развитие физкультуры и спорта Челябинской области».

Ранее КП-Челябинск писала о двух заброшенных недостроях неподалеку от лыжной базы — место притяжения наркоманов и балующихся детей. Здания в очередной раз выставили на продажу за 35 млн рублей. Но, как уточнил Максим Клещевников, это отдельный вопрос, и в зону реконструкции этот участок не входит.

— Это частная собственность, но проблема назрела. Думаю, она будет решаться, — добавил он.

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