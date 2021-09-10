На аэродроме «Калачево» началась подготовка к всероссийской выставке «Стройдорэкспо 2021»

С четверга на площадке орудует тяжелая дорожно-строительная техника.Бульдозеры и погрузчики готовят «песочницу» — так называют демонстрационную трассу для тяжелой спецтехники.

Помимо трассы оргкомитет также готовит площадки для проведения деловой программы, гостевую парковку и территорию, на которой будет организован фуд-корт для участников и посетителей выставки.

Наблюдать за «тест-драйвом» выставочных образцов зрителям предложат с трибун, высотой более 2 метров. Роль трибун будут выполнять контейнеры, предназначенные для грузоперевозок. К началу выставки все контейнеры будут окрашены и оснащены перилами.

Выставка «СтройДорЭкспо» пройдет в Челябинске на территории аэродрома «Калачево» в период с 15 по 17 сентября. На участие заявлено 55 отечественных производителей современной дорожно-строительной, коммунальной и прицепной техники и оборудования. Для демонстрации будет представлено более 100 машин. Выставка такого масштаба проводится в Челябинске впервые.

Отличительными особенностями выставки «СтройДорЭкспо» станут подробные демонстрации возможностей машин во время многочисленных тест-драйвов и шоу-выступлений.

Деловая программа выставки позволит ознакомиться с последними тенденциями специализированного машиностроения, успехами в сфере внедрения электронных паспортов самоходных машин и возможностями проведения натурных испытаний машин в интересах потребителей.

Выставка станет главной профессиональной платформой в России, благодаря которой потребители специализированной техники, общественность, представители органов государственной власти и СМИ смогут оценить результаты развития предприятий и потенциал отрасли.

По словам директора Ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаровой, отечественные заводы в последние годы ежегодно увеличивают выпуск и продажи техники, признавая, что эффективное продвижение их продукции на внутреннем рынке невозможно реализовать без демонстрации машин и оборудования покупателям.

К участию в мероприятиях деловой программы будут приглашены представители Минтранса России, Минстроя России, Минобороны России, МЧС России, Минприроды России, Росавтодора, администраций субъектов Российской Федерации, региональных фондов, лизинговые компании и компании из смежных отраслей.

Список участников и деловую программу выставки можно посмотреть на сайте stroydorexpo.ru.

15-17 сентября

с 10:00 до 18:00

Аэродром «Калачево» (40 км. от Челябинска)