Челябинск и Копейск планируют связать городской электричкой

Хороший пример городской электрички — столичное МЦК Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице Южного Урала предложили запустить городскую электричку. Первым направлением будет Челябинск-Копейск. Об этом рассказал на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров, отвечая на вопрос радиослушателя.

Идею обсудят на совместном совещании в ЮУЖД. Предстоит решить вопрос с рельсами и обустроить платформы.

Однако власти сразу уточнили: сначала необходимо навести порядок с остальными видами транспорта.

— Мы понимаем, что это не в ближайшие годы, — отметил Александр Егоров. — Пока не будут введены выделенные полосы, платные парковки, пока не будет дестимулировано автомобильное пользование, эта электричка будет просто возить воздух.

В ЮУЖД пообещали дать комментарий после встречи с чиновниками.

Что будет представлять собой городская электричка? Возможно, это будет рельсовый автобус. В начале года рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» начали курсировать по маршруту Екатеринбург-Пассажирский – Верхний Уфалей.

Еще один пример, несколько лет назад реализованный в Москве, — Московское центральное кольцо (МЦК). Там электропоезд «Ласточка» интегрирован с метрополитеном по системе оплаты проезда и пересадкам. А недавно тестовом режиме запустили двухэтажный «Штадлер».

Александр Егоров также сообщил, что ожидается 157 новых автобусов. В следующие два года будет обновлено 168 троллейбусов. Кроме того, в город привезли 10 новых трамваев, еще 20 ожидается до конца года, в следующем году 67.

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