В Челябинской области мать три дня не вызывала врачей к умирающему от ожогов ребенку

Женщина была занята выпивкой и не вызвала «скорую» к собственному сыну Фото: Наталия НЕЧАЕВА

35-летнюю жительницу поселка Западный в Сосновском районе будут судить за оставление в опасности и неисполнение родительских обязанностей. В прокуратуре считают, что из-за бездействия женщины погиб ее ребенок. Малышу было 2 года и 7 месяцев.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, женщина жила с мужем и двумя детьми (младший появился на свет в 2020 году). Мать бросала сыновей без присмотра и плохо кормила. У младшего мальчика был недобор в весе, ребенок отставал в развитии, но женщина не принесла его на возрастную медицинскую комиссию. Квартира, в которой находились дети, была в антисанитарном состоянии. Все это мало волновало мать, которая регулярно пила с мужем спиртное.

— У них в доме одни пустые бутылки. Потому они стояли на учете, — рассказал о семье источник в правоохранительных органах.

21 мая этого года пьяный муж женщины специально вылил кипяток из чайника на старшего ребенка. Мать в это время тоже была пьяна. Услышав крики малыша, она пришла на кухню, но спасать сына не поспешила.

Мальчик получил ожоги 23% тела, но мать, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, продолжила выпивать вместе с супругом.

В результате 23 мая мальчик умер.

Сотрудникам правоохранительных органов мать заявила, что ребенок обжегся во время мытья. В следственном комитете не поверили в эту версию и возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.

– Уголовное дело в отношении супруга, обвиняемого в убийстве ребенка, в настоящее время расследуется следственными органами СУ СК, – уточнили в областной прокуратуре.

Расследование уголовного дела в отношении матери убитого ребенка закончено. Дальнейшую судьбу женщины определит суд.

По информации КП-Челябинск, мать привлекали к административной ответственности в 2019 году – за неисполнение родительских обязанностей по отношению к ребенку, который впоследствии погиб от ожогов. Умерший мальчик и его брат - не единственные дети женщины. В 2011 году ее лишили родительских прав на ребенка, которому сейчас 16 лет.

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