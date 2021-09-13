Почему южноуральцы ведутся на обещания «брокеров»: «Вы станете миллионером!»

Инвестиции - это не всегда мошенничество. Но брокера нужно выбирать с осторожностью. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Прибыль 40%, вы станете миллионерами, вам ничего не нужно будет делать, мы заработаем для вас». Такими предложениями пестрит интернет, и жители Челябинской области ведутся на сладкие речи «брокеров». Берут кредиты, закладывают квартиры и остаются ни с чем. Кроме долгов, которые приходится возвращать. Особенно эта тема стала актуальная в последние месяцы. В попытках поправить свое финансовое положение южноуральцы отдают мошенникам миллионы рублей. Как уберечься от лжеброкеров и можно ли новичку реально заработать на бирже — разбирался КП-Челябинск.

СЛАДКО ПОЮТ: ЧЕМ ЗАМАНИВАЮТ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ

Полиция региона стабильно принимает заявления от жителей Челябинской области, которые жалуются на мошенников, которым отдали свои деньги «для заработка». Как ранее писал КП-Челябинск, телефонное мошенничество сравнительно новый вид преступлений и от органов полиции требуются новые подходы в их расследовании. Проще говоря, доказать, что если вы по доброй воле отдали деньги другому человеку и не получили, как обещали их назад с прибылью, практически нереально. Но работа, тем не менее, худо-бедно идет.

Так чем же заманивают южноуральцев? Людям звонят, представляются «биржевыми аналитиками» и предлагают без труда заработать через интернет. Одна из последних историй на миллион произошла не так давно. Якобы персональные биржевые аналитики наобещали трем разным людям, что они станут миллионерами на торговле нефтегазовыми ресурсами и драгоценными металлами на бирже. Доверчивые люди переводили «брокерам» деньги, а чтобы быстрее разбогатеть их убеждали еще и кредиты брать. Но в итоге мошенники, получив больше 800 тысяч рублей, просто пропали. Некоторые лжеброкеры умудряются уболтать людей на установку приложения с удаленным доступом — якобы наблюдать, как деньги на счете растут.

Еще лжеброкеры обещают «научить торговать», собрать высокодоходный портфель, могут убеждать открыть брокерский счет с «невероятной прибылью». Как рассказали в челябинском Отделении Банка России, это схемы злоумышленников, с ними не стоит связываться. В лучшем случае вы отдадите деньги за бесполезные советы, в худшем — потеряете деньги на сайтах нелегальных брокеров или форекс-дилеров.

— Некоторые псевдоброкеры выманивают у инвесторов персональные данные банковских карт: номер, имя и фамилию владельца, срок действия, CVV/CVC-код (трехзначный код на обратной стороне). Затем опустошают счета и исчезают, порой им удается убедить инвестора оформить кредит на «сверходоходные инвестиции» и затем исчезают вместе с деньгами, — комментируют в региональном ЦБ.

ЧТО ГОВОРИТ ПСИХОЛОГ

— Почему люди ведутся на сладкие обещания? По словам психолога, консультанта, коуча и бизнес-тренера института личного и организационного развития «Эго ресурс» Петра Глухова, критическое мышление у всех людей развито по-разному.

— Это может быть связано с особенностями воспитания, с расфокусированностью из-за большого количества информации, возрастом, низким интеллектом. Такие люди могут отличаться инфантильным, детским восприятием мира, когда хочется чего-то большого и радостного, и тебе за это ничего не будет, — говорит Петр Глухов. — Иногда в эту потребность попадает кто-то большой и значимый, кто позаботиться о тебе. Пусть это даже будет вселенная через конкретных людей.

Еще одна сторона вопроса в том, что есть психологические технологии манипуляции, построенные схемы, как заставить человека согласиться, как обосновать свои слова, чтобы они звучали правдоподобно. Чтобы не вестись на такие манипуляции, психолог советует как раз развивать критическое мышление, уметь проверять факты, распознавать мотивы и вообще придерживаться объективных параметров мира — чтобы что-то получить — нужно что-то сделать.

— С другой стороны, власть и специальные органы должны вести работу по искоренению манипуляций. Это не должно быть допустимо в нашем обществе, — говорит Петр Глухов.

По его словам, идея большого заработка направлена не на когнитивные структуры мозга, а на лимбический мозг. Это вызов импульсивных решений, нас захватывает какая-то мечта, возникают эмоции, яркие образы.

— Обычно мошенники как раз оперируют фактами, которые связаны либо с большой радостью («Вы получили уникальное предложение, такая радость»), либо со страхом («Предложение действует только сегодня, потом такого не будет»), либо с позицией «сверху» («Вы просто не понимаете в этом, не понимаете, от чего отказываетесь»). И многие люди начинают в себе сомневаться. Это сомнение плюс инфантильное желание большого счастья, ради которого не нужно трудиться, приводят к тому, что человек ведется на мошенничество, — говорит Петр Глухов.

Психолог еще раз советует развивать критическое мышление, формировать в культуре и воспитании детей то, что каждый несет ответственность только за себя и свою жизнь.

Вкладывать деньги и получать прибыль можно. Главное - грамотный подход Фото: Виктория МИНАЕВА

КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКОВ

Добросовестные финансовые компании существуют. Но, если вы решили окунуться в мир инвестиций, то соблюдайте несколько правил безопасности. Основатель медиа о финансах и инвестициях Invest Future, член экспертного совета ЦБ РФ по защите прав розничных инвесторов Кира Юхтенко объясняет, когда стоит насторожиться:

1. Если вам предлагают заоблачно высокую доходность, которая хотя бы в два раза превышает ставку ЦБ (на 7 сентября ключевая ставка 6,5%).

2. Если вас активно зазывают в реферальные программы. Это приглашают друзей друзей, и люди зарабатывают не на финансовых инструментах, а именно на привлечении новой аудитории.

3. Если идет агрессивная реклама и маркетинг. Нужно обязательно читать отзывы и выбирать отзывы именно реальных пользователей, а не купленные положительные. Разница заметна, если присмотреться внимательно.

КАК БЕЗОПАСНО СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

Как рассказали в челябинском Отделении Банка России, частные инвесторы не могут торговать на бирже самостоятельно, для этого все равно нужен посредник.

— Функцию посредника могут выполнять: брокер, доверительный управляющий, управляющая компания. Для работы на фондовом рынке у них должна быть специальная лицензия (лицензия профессионального участника рынка), ее выдает Банк России. Проверить лицензию брокера можно на сайте регулятора в разделе «Справочник участников финансового рынка», — пояснили в региональном ЦБ.

То есть вы можете сами выбирать, какие акции и облигации покупать, но делать это все равно придется через брокера. Кира Юхтенко добавляет, что на сайте Московской биржи есть список топовых брокеров по количеству клиентов, открытых счетов, оборотов.

Советы для начинающих инвесторов от ЦБ:

— Если предлагают открыть счет и начать торговать на бирже, нужно убедиться в том, что зовут на сайт или в мобильное приложение легальной компании. Кстати, нелегальные организации, которые предлагают якобы заработать на рынке форекс, имеют одну отличительную черту — отсутствие сайта. Мошенники общаются с клиентом через скайп или мессенджеры.

— Необходимо проверить, есть ли у фирмы разрешение на работу с российскими частными инвесторами. Лицензии брокеров, управляющих и форекс-дилеров, их официальные контакты есть в реестре Банка России.

— При переходе на сайт финансовой компании нужно обратить внимание на адрес интернет-страницы. Бывает, что страницы-дубликаты отличаются от настоящих одним-двумя символами. Подробнее о том, как распознать мошеннические сайты, можно почитать на просветительском ресурсе ЦБ Fincult.info.

— Перед тем, как торговать на фондовом рынке, нужно заключить договор о брокерском обслуживании или договор доверительного управления.

— Переводить деньги можно только на счет компании. Если инвестора просят внести наличку без приходного ордера или же отправить деньги на карту или электронный кошелек частного лица, это мошенник.

И одно из главных правил в мире инвестиций — не инвестировать последние деньги.

— Сначала необходимо создать так называемую финансовую подушку безопасности. Причем желательно, чтобы ее сумма составляла не меньше 5-6 обычных зарплат, — комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ. РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ ОТ РАЗНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Мы попросили Киру Юхтенко развеять еще один миф, что инвестировать можно только очень большие деньги. Эксперт провела для нас сложный расчет. У нас было 5 млн рублей и несколько инструментов — от вклада и покупки недвижимости до акций. Время расчета один год. Предупредим сразу, что для расчета использовался минувший год, и эти показатели не являются гарантией будущей доходности этих инструментов.

Итак, если мы покупаем квартиру-студию за 1,5 млн руб. Один квадратный метр во втором квартале 2020 года в среднем стоит 42,6 тыс. руб. Покупаем студию за 1,278 млн руб. При покупке квартиры для последующей сдачи, то дополнительно придется потратиться на минимальный ремонт, страховку и риелтора. Сдавать будем год по 10 тыс. руб. год, 1-2 месяца выпадает на поиск квартирантов. Добавляем удорожание жилья в среднем +10% к цене продажи из-за ремонта. С учетом этого, расходов на страховки и риелтора квартира обойдется в 1 648 620 руб.

Фактическая прибыль за год от сдачи квартиры (за вычетом налога для самозанятых 4%) 100 800 руб., или 6,72%.Если мы будем продолжать сдавать квартиру на следующий год (не забываем про налог на самозанятых и страховку), то доход будет 105 600 руб., или 7,04%. Если в первый год продаем квартиру, то с учетом налога (даже если будете владеть более трех лет, так как это не единственное ваше жилье), заработаем с продажи 230 099,4 руб. (15,34%).

Открываем вклад 1 млн руб. В Сбербанке можно получить 3,92%, а в Челябинвестбанке 5,2%. Посчитаем среднюю 4,56%. Сумма до 1 млн рублей — значит, налога не будет. Доход — 45 600 руб., или 4,56%.

Покупаем облигации федерального займа на миллион рублей. Купили ОФЗ 26230 1 сентября по 1139 руб. за бумагу (около 878 бумаг ). Сейчас цена одной бумаги 1056 руб. Купон 38,39 руб., получаем два купона 7 октября и 7 апреля в сумме 67 412,84 (доход с купонов) + цена бумаги 927 168 руб. Итого 994 580,84 рублей. Возможен небольшой плюс-минус в зависимости от комиссии брокера. Доход 67 412,84 рублей до вычета налога, после — 58 649 руб., или 5,86%. Если бумагу продаем, то мы в убытке.

Покупаем корпоративные облигации ГК Самолет на 500 тыс. руб. Выпуск 8 год назад была цена 1038 руб., сейчас 1039 рубля. Доход по ней выплачивался 2 марта и 31 августа по 54,85 руб. на одну облигацию. Количество бумаг 482. Возможен небольшой плюс-минус в зависимости от комиссии брокера. Стоимость бумаги через год 500 486 рублей, плюс купоны. Доход за год 46 001,6 руб. за вычетом подоходного налога. В процентах — 9,2%.

Покупаем акции Сбербанка на 500 тысяч рублей. Цена на 1 сентября 2020 — 227,58 руб., цена на 1 сентября 2021 — 334,53 руб. Дивиденды получаем 1 октября 18,7 руб. (итого доходность 8,17%) и 10 мая 18,7 руб. (доходность плюс 5,84%). Количество акций — 2197. Рост стоимости бумаг 734 962,41 руб. и дивиденды за период 82 167,8 руб. После вычета налога доходность 275 903,28 руб., или 55,18%.

Индекс Московской биржи — вкладываем 500 000 руб. Цена на 1 сентября 2020 года — 2974,86 руб., цена на 1 сентября 2021 года — 3971,35 руб. За год доходность за вычетом подоходного налога — 145 712,12 руб., 29,14%.

Итак, мы вложили 5 млн рублей в разные инструменты на год. В итоге доход после вычета налогов и условии, что квартиру мы не продаем, 672 666 руб., 13,45%. А если продадим — то 801 965,4 руб., 16,04%. Но помните, в инвестировании много нюансов. И нужно приложить определенные усилия, не полагаясь слепо на обещания других людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru