На контрольных прокатах выступили звезды фигурного катания: «Челябинцы стали частью нашей программы»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Целое созвездие российского парного катания, чемпионы мира и Европы. Воспитанники Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов прекрасно откатали программу из постановки к фильму «МЫ. Верим в любовь». Тутберидзе громко аплодировала.

Владимир Морозов сказал, что эту программу они катают только пару недель, музыка шикарная, добавляет куража. Анастасия Мишина и Александр Галлямов не стали ничего придумывать и откатали свою программу под прошлогоднюю композицию «Эсмеральда». Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в олимпийском сезоне показали прокат под «Лебединое озеро».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Козловский после выступления отметил, что впереди захватывающий предолимпийский, а потом и олимпийский сезон. Дмитрий особо поблагодарил челябинскую публику, назвав ее фантастической.

— В программе я темный волшебник, который приводит дочь на бал. Челябинцы тоже стали частью нашей программы, получается, что они тоже присутствуют на балу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Карина Акопова и челябинский воспитанник Никита Рахманин, выступили в Челябинске под музыкальную композицию «Призрака оперы».

Тренеры и специалисты говорят, что у фигуристов есть помарочки, но они не критичные и исправимые, и в целом все здорово.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru