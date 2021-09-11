Первый день контрольных прокатов в Челябинске завершился выступлением Туктамышевой, Трусовой и Валиевой

Звезды российского фигурного катания показали свои предолимпийские программы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Первый день контрольных прокатов в Челябинске завершился короткой программой у женщин. Елизавета Нугуманова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева… Звезды российского фигурного катания показали свои предолимпийские программы.
Елизавета Нугуманова
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За выступлениями наблюдала Этери Тутберидзе
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Выступать на публике — это здорово, это очень хорошо при подготовке к сезону. Челябинские болельщики встретили очень тепло, и я постаралась выступить достойно, — прокомментировала свое выступление Елизавета Туктамышва.
А одна из лучших фигуристок России Елизавета Нугуманова рассказала, что она уже пятый раз выступает в Челябинске, и вместе со знакомой девушкой-волонтером постоянно гуляет по центру города.
— Я знаю, что сегодня в Челябинске празднуют День города. После произвольной программы мы погуляем по городу. Я рада встретить этот праздник вместе с челябинцами, — сказала Елизавета Нугуманова.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Алена Косторная
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Алена Косторная
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Камила Валиева
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Анна Щербакова
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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