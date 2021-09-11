Первый день контрольных прокатов в Челябинске завершился выступлением Туктамышевой, Трусовой и Валиевой

Звезды российского фигурного катания показали свои предолимпийские программы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый день контрольных прокатов в Челябинске завершился короткой программой у женщин. Елизавета Нугуманова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева… Звезды российского фигурного катания показали свои предолимпийские программы.

Елизавета Нугуманова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За выступлениями наблюдала Этери Тутберидзе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Выступать на публике — это здорово, это очень хорошо при подготовке к сезону. Челябинские болельщики встретили очень тепло, и я постаралась выступить достойно, — прокомментировала свое выступление Елизавета Туктамышва.

А одна из лучших фигуристок России Елизавета Нугуманова рассказала, что она уже пятый раз выступает в Челябинске, и вместе со знакомой девушкой-волонтером постоянно гуляет по центру города.

— Я знаю, что сегодня в Челябинске празднуют День города. После произвольной программы мы погуляем по городу. Я рада встретить этот праздник вместе с челябинцами, — сказала Елизавета Нугуманова.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алена Косторная Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алена Косторная Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Камила Валиева Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Анна Щербакова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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