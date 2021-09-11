В День города Челябинска полицейские резко потребовали свернуть фестиваль «Уральский рубеж»

Из-за новых требований не смогли выступить приглашенные артисты. Фото: СОЦСЕТИ

В субботу, 11 сентября, в разгар празднования Дня города в Челябинске прервали Фестиваль «Уральский Рубеж». Он проходил на новой площадке «НеРынок» на месте бывшего Зеленого рынка. На площадку пришли два майора и выдвинули требования.

— На территории фестиваля появились представители органов правопорядка с требованием прекратить мероприятие после 20:00. Мотивируя свои требования близостью городского фейерверка. Без предъявления постановления, с позиции силы. Якобы, территория около «НеРынка» будет полностью оцеплена до 24:00, — сообщили организаторы на странице мероприятия.

Фестиваль разрешили проводить до 20:00, салют был в 22:00. Фото: Фестиваль "Уральский Рубеж" - родному городу!/vk.com

По словам очевидцев, в ответ на просьбу обосновать требования, силовики пригрозили найти нарушения и все равно закрыть мероприятие.

Фестиваль планировался до часу ночи.

— На фестивале было человек 100 вместе с музыкантами, может даже меньше. Сейчас шел по Кировке — там тысячи людей, много пьяных и никого не волнует, — возмещается один из зрителей.

В результате не успели выступить приглашенные артисты, которые ехали из Перми, Екатеринбурга, Озерска.

— Мы все лето готовили программу, ждали. Хотели поздравить любимый город с юбилеем... Я лично приглашал артистов, люди ехали издалека. Очень обидно за коллег, — прокомментировал один из организаторов фестиваля, музыкант Гарри Ананасов.

Организаторы предупредили зрителей об изменении. Скрин: Фестиваль "Уральский Рубеж" - родному городу!/vk.com

А затем выступили с эмоциональным постом. Скрин: Фестиваль "Уральский Рубеж" - родному городу!/vk.com

Комсомольская правда направит запросы в ГУ МВД, мэрию и администрацию «НеРынка».

Как прокомментировал адвокат Сергей Казначеев, который также присутствовал на «Уральском рубеже», полицейские приходили и накануне, в первый день фестиваля. Спросили, торгуют ли алкоголем, им ответили, что торговля вообще не ведется. И итоге силовики ответили, что вопросов нет. А сегодня уже пришли другие.

Судя по снимкам, зрителей действительно было не очень много. Фото: Фестиваль "Уральский Рубеж" - родному городу!/vk.com

— «НеРынок» — частная территория, как бар или клуб. Никакие согласования не требуются. Не было предъявлено ни одного документа о запрете проведения мероприятия. Думаю, они просто решили перестраховаться: салют, много народу, — предполагает Сергей Казначеев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru