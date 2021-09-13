Хедлайнер литературного форума #РыжийФест Алексей Сальников — о безумии, экранизациях, новых рассказах и друзьях в Челябинске

24-26 сентября в Челябинске во второй раз пройдет Всероссийский литературный форум #РыжийФест, одним из гостей которого станет поэт, прозаик Алексей Сальников. На встречу с читателями в Челябинск он приедет во второй раз (прим. — Алексей Сальников приезжал на Южноуральскую книжную ярмарку в 2019 г.).

На этот раз писатель окажется в центре внимания не только поклонников своего творчества, но и журналистов. Форум #РыжийФест организован региональным отделением Союза журналистов и Челябинской областной универсальной научной библиотекой на средства Фонда президентских грантов. Организаторы событий приглашают жителей Челябинска 24-25 сентября на встречу с гостем из Екатеринбурга, а 26 сентября он приедет в Сатку.

В преддверии Форума мы взяли интервью у Алексея Сальникова. Читайте и записывайте себе в календарь даты мероприятий с его участием.

— Алексей, расскажите, пожалуйста, что нового произошло в вашей писательской жизни с тех пор, как мы не виделись?

— Много чего, поэтому даже не знаю, что и упомянуть. В основном, конечно, писались рассказы. Мне кажется, тьма их написана. Некоторые можно найти на Букмейте. В нескольких сборниках поучаствовал. Во время карантина всячески бесился на различных видеоконференциях, светил лицом, но это уже не писательская жизнь, так что да, в основном рассказы — один другого безумнее.

— Действие ваших романов происходит на Урале. Фактически вы внесли весомый, как раньше говорили, вклад в формирование уральской мифологии. Это потому, что фактура знакомая? Или вам действительно интересен уральский миф?

— Честно говоря, не вижу разницы между жителями Урала и жителями других регионов. Словосочетание «уральский миф» мне не совсем понятно. Это упоминание каких-то локаций? Персоналий? Если это и делалось, то скорее неосознанно, или от большой любви к некоторым людям и местам Екатеринбурга. Было, впрочем, приятно, когда жители некоторых других городов сокрушались, что про город, где они живут, не написано чего-то такого. Значит, хотя бы частично, удалось передать любовь к городу, к Эльмашу. Не все увидели в «Петровых» и «Опосредованно» чернуху.

— За последние два года выпущены два спектакля и полнометражная картина («Петровы в гриппе», режиссер Кирилл Серебренников) по мотивам вашего романа «Петровы в гриппе и вокруг него». Расскажите о ваших впечатлениях! Сильно ли изменили авторы инсценировок исходный материал? Похожи ли персонажи на тех, кого вы себе воображали, когда писали роман? Открылись ли вам тайны собственного сочинения?

— Все режиссеры оставили основную канву и сюжетные заморочки, но хорошо, что не строго следовали тому, что напихано в роман. Иначе, какой смысл был бы вообще смотреть, когда есть книга? Спектакли же позволили взглянуть на собственный текст со стороны. Полное опустошение Петрова в конце спектакля нашего ЦСД (прим. — Центр современной драматургии, Екатеринбург), то, как новогодние зайчики и снежинки уезжают на троллейбусе в финале спектакля Гоголь-центра — уезжают из семидесятых в наше время, чтобы стать всеми этими сумасшедшими пассажирами из начала романа — это очень круто. Однако спектакль все же позволяет чувствовать некоторое отстранение. Вот сцена, вот люди вокруг сидят. А с фильмом остаешься один на один. И только при просмотре фильма я понял, насколько «Петровы» безумный роман. Насколько я, может быть, безумный. Больше ничего говорить не буду, посмотрите сами. Поудивляетесь. Некоторые персонажи точь-в-точь. Игоря представлял по-другому, но в фильме получилось попадание меня поразившее.

— Мы очень рады, что вы снова приезжаете в Челябинск. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о нашем городе! Каким он вам видится?

— Да я все как-то попадаю не вовремя. То в жару, когда стелется пыль. То зимой, когда свищет ветер и тащит поземку по асфальту. И, собственно, город и не успеваю посмотреть, потому что основные мероприятия, где участвую, происходят на своеобразном пятачке возле автовокзала. Там ведь и набережная, неподалеку библиотека, тут же пешеходная улица с сувенирами, музеи. Что могу сказать? Город очень просторный, по крайней мере, оставляет ощущение простора, когда его вспоминаешь. Друзья у меня живут в Челябинске, и это хорошо.

Справка: Сальников Алексей Борисович, поэт, прозаик (Екатеринбург). Лауреат премии «Национальный бестселлер» и приза критического сообщества литературной премии НОС (2018, роман «Петровы в гриппе и вокруг него»). Публиковался в «Литературной газете», журналах «Уральская новь», «Воздух», «Урал», альманахе «Вавилон», выпусках антологии «Современная уральская поэзия». В 2021 г. на Каннском кинофестивале был показан фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», экранизация романа Алексея Сальникова (в российском прокате с 9 сентября).

Напоминаем, что одновременно с форумом #РыжийФест (24-26 сентября) в Центре международной торговли состоится Южноуральская книжная ярмарка, ключевое книжное событие осени.

Читайте книги автора на Абонементе Публичной библиотеки и в библиотеке «ЛитРес», подписывайтесь на социальные сети #РыжегоФеста и ЮУКЯ и не пропустите подробности программы.

Беседовала Наталия Санникова, программный менеджер форума #РыжийФест.