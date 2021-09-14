СтройДорЭкспо 2021: один день до старта

15 сентября в 10:00 состоится официальное открытие первой в Челябинске федеральной выставки СтройДорЭкспо. В ней примут участие более 55 компаний — производителей тяжелой дорожно-строительной техники, а также предприятия, занимающиеся поставкой деталей и запчастей, предоставляющие услуги лизинга, специализированные отраслевые СМИ и другие. Все основные подготовительные работы завершены уже вчера, и сегодня начнется массовый завоз выставочных образцов.

На подъездах к площадке размещены нестандартные крупногабаритные указатели — гости выставки точно не заблудятся, проехать мимо таких указателей просто невозможно

Все основные проходные аллеи оформлены флагами, а на центральной площадке красуется самый высокий «костер» Южного Урала.

— Вчера было установлено более 50 флагов с символикой мероприятия — сообщает Вячеслав Никифоров — руководитель «Фабрики флагов», занимающейся оформлением выставки, — сегодня будет установлено примерно столько же, но уже с символикой компаний-участников и партнеров выставки.

На текущий момент на взлетной полосе аэродрома «Калачево» установлены шатры для компаний-участников и уже разместилась часть выставочных образцов техники:

• ДСТ-УРАЛ;

• Уральский завод спецтехники;

• Завод дорожных машин, г. Рыбинск;

• UMG-групп;

• Галичский автокрановый завод;

• Завод Спецагрегат.

Полностью готова демонстрационная площадка для тест-драйва спецтехники, включающая в себя непосредственно трассу с полосой препятствий и зрительские трибуны, которыми на этот раз послужат ярко-желтые 4 метра высотой грузовые контейнеры.

Подробности экспозиции и деловой программы на сайте stroydorexpo.ru.