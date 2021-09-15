Скверы, парки, аллеи: из чего в Челябинске складывается комфортная городская среда

Объезд губернатора начался с новой прогулочной зоны в Горсаду им. Пушкина. Фото: gubernator74.ru

Кто бы мог подумать, что из глухого угла горсада, обнесенного забором, в самом центре Челябинска можно сделать прогулочную зону. Этим летом ограждение убрали, и парковая территория приросла дорожкой с клумбами, качелями, скамьями. Пройти от Дома профсоюзов по ул. Цвиллинга до Театра драмы им. Наума Орлова можно напрямую. Это важно, ведь с 23.00 до 07.00 горсад закрыт.

— Часто здесь гуляю, каждый день. Всегда много народу. Здесь тишина, хорошо думается и отдыхается, — говорит пенсионерка Любовь Владимировна.

За чистоту и порядок на новой прогулочной зоне отвечает администрация Советского района.

Вместо забора и сорняка - такая красота! Фото: gubernator74.ru

НА БОЙКОМ МЕСТЕ

Скверик на перекрестке ул. Воровского — Курчатова строится. На месте снесенных двухэтажных бараков расчерчены дорожки — их мостят плиткой, укладывают асфальт. Проект предусматривает детскую площадку, несколько уличных тренажеров. В вопросах озеленения и ухода за растениями консультантом выступила директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. Планируется высадить 40 лип, шаровидных ив, яблонь.

За создание нового скверика проголосовали челябинцы, и по программе инициативного бюджетирования на его создание выделено 20 млн руб. В сентябре открывшийся сквер встанет на баланс администрации Центрального района.

Скверик на ул. Воровского еще строится. Работы близятся к концу. Фото: gubernator74.ru

«БЕРУ И СКАТЫВАЮСЬ!»

На Сельмаше в этом году радует обновленный сквер «Сигнал» на ул. Новороссийской. Челябинцы выбрали это место для преображения в рейтинговом голосовании, а финансирование шло по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь есть замечательный деревянный городок с безопасным покрытием, качели под навесами, удобные скамьи. Высажены деревья-крупномеры и кустарник.

Качели в новом сквере не пустуют. Фото: Ольга АНТОНОВА

На детской площадке губернатор поговорил с маленьким мальчиком, который ловко карабкался на горку. На вопрос Алексея Текслера о том, чем он занят, дите бойко ответило: «Беру и скатываюсь!».

Сквер "Сигнал" в Ленинском манит ребятишек классными горками. Фото: gubernator74.ru

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, АНИМАЦИЯ

Замечательным подарком ко дню рождения Челябинска стал еще один корпус детской художественной школы по ул. 40-летия Октября. Пятиэтажное здание 1935 года постройки капитально отремонтировали, перепланировав под требования образовательного учреждения. Здесь будут заниматься более 700 детей.

Вместе с корпусом на Свердловском проспекте в детской художественной школе насчитывается 1,5 тыс. воспитанников. Раньше обучение велось только по направлению «Живопись». Теперь ребята занимаются скульптурой, анимацией. Сейчас есть новые отделения: основы дизайна; предпрофессиональная программа «Архитектура»; компьютерное композиционное моделирование.

Детская художественная школа искусств. Урок лепки. Фото: Ольга АНТОНОВА

ПАРК ДРУЖБЫ

На северо-востоке Челябинска вырисовываются очертания парка Дружбы. Есть освещение, газоны подготовлены под высадку деревьев и кустарника. Еще немного, и появятся скамьи и детский городок. Дорожки для пешеходов и автомобилистов закольцованы, построена большая парковка. Парк Дружбы — самый большой объект благоустройства в Тракторзаводском районе, строительство разбито на три этапа. Озеленение запланировано на следующий год.

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА ДО ЛЫЖНОЙ БАЗЫ

В Курчатовском районе губернатор побывал на пешеходной зоне, которая появилась от ул. Красного Урала до здания бывшего кинотеатра «Победа». За дорожки, клумбы, детские площадки, новые скамьи проголосовали жители.

Алексей Текслер поинтересовался, сколько времени потребуется на продление прогулочной зоны до лыжной базы. Глава Курчатовского района Сергей Антипов пояснил: два года. Работы продолжатся в следующем году.

Дорожка из желтой гальки: на Комсомольском проспекте появился сквер. Фото: Ольга АНТОНОВА

АКВАПАРК: ЛЮДИ ЖДУТ

В границах ул. Братьев Кашириных — Академика Макеева — 250-летия Челябинска на огромном пустыре вбиты сваи будущего города развлечений с аквапарком, гастрокварталом, выставочным залом, гостиницей, офисами. Площадь застройки — более 72 тыс. кв. м. Проект реализуется исключительно на частные средства. Как объяснил инвестор, много времени потребовалось для отчуждения земельных участков и сноса недостроев на площадке.

— У горожан большой запрос на аквапарк. Многие до сих пор не верят, что он в Челябинске будет, но мы сегодня посмотрели площадку, и инвестор гарантирует, что в течение нескольких лет объект будет построен, я лично за этим буду пристально наблюдать, — сказал губернатор.

По проекту, аквапарк должен быть построен в 2024 г.

Аквапарк на Северо-Западе должен появиться в границах улиц Братьев Кашириных - Академика Макеева - 250 лет Челябинска. Фото: gubernator74.ru

ДОРОГА, ТРОТУАРЫ, ОСТАНОВКИ

Комфортабельный жилой комплекс «Ньютон» — украшение северо-западной окраины Челябинска. Дома-высотки давно обжиты, а дороги между домами не было.

Строят проезжую часть протяженностью в 652 м по распоряжению губернатора Алексея Текслера. Стоимость работ — 96,5 млн руб., задействованы средства из нескольких источников, в том числе по федеральной программе «Стимул».

Проект предусматривает трехметровые тротуары, строительство двух остановок, установку двух светофоров, освещение и озеленение. Работы завершатся до 20 октября нынешнего года. Сейчас идет подготовка под укладку асфальта.

В ЖК "Ньютон" в октябре откроется дорога. Фото: gubernator74.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Я вспоминаю начало своей работы в регионе и помню, как мы все прыгали по лужам на Комсомольском проспекте. Сейчас ситуация другая: мы десятки объектов благоустройства вводим в Челябинске, сотни дворов благоустраиваем, дороги вводим. Я надеюсь, жители это видят.

Но это только начало: комфортная городская среда, благоустроенные парки и скверы — это то, что требует от нас время. Поэтому благоустройству мы уделяем большое внимание. Некоторые объекты еще в стадии строительства, но динамика видна. Мне очень понравилась новая территория в горсаду им. Пушкина, люди довольны. Нужно больше зелени — это то, о чем мы говорим с главой города. Будем высаживать крупномеры, многолетники.

В последние два года мы рекордно занимаемся дорогами в Челябинске и регионе и планируем это же делать дальше. Мы не только ремонтируем имеющиеся, но и строим новые.

ЦИФРА

32 650 кв. м

составляет, согласно проекту, площадь будущего аквапарка в Челябинске. Зона водных развлечений — это 7 горок, 8 бассейнов, теплый бассейн на крыше с зоной отдыха. Спа-зона, термальный комплекс с саунами, гастропространства, фитнес-центр с бассейном 25 м

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