Анна Егоян, ставшая феноменом Инстаграма из-за стихов, раскрыла секрет бархатного голоса

На чтение стихов Анна Егоян собирает полные залы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сцену Анна Егонян вышла в белом романтичном платье с объемным воланом на плечах. Единственный луч прожектора, приглушенная музыка и девушка, прочитав очередное стихотворение низким бархатным голосом, кидает по одному белому листку на сцену. Два часа никакого действия, только стихи. И полный зал. Удивительно, но феномен Инстаграма в том, что Анна, у которой миллион подписчиков в соцсети, собирает реальные залы без шоу и оркестров.

Анна Егоян встретилась с журналистом «Комсомольской правды». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВДОХНОВИЛАСЬ ВЕРОЙ ПОЛОЗКОВОЙ

— Я никогда не считала себя блогером, — рассказывает про первый опыт Анна Егоян. — Но у меня у первой в классе появился Инстаграм. Я его вела просто как фотоальбом, делалась информацией с родными и близкими. Однажды, так как я с детства любила поэзию, стихи, наткнулась на видео Веры Полозковой, которое было снято еще на веб-камеру. Она читала произведение Дмитрия Быкова «На самом деле». Она меня так вдохновила, а потом я узнала, что она сама пишет стихи. Начала интересоваться ее творчеством.

— Вы пишете только про любовь?

— Я не люблю смешивать политику и искусство, все мои произведения касаются любви, взаимоотношения мужчины и женщины, отца и дочери, родителей. У меня всепоглощающая любовь.

— Кстати, не нашла ни одного хейтера в ваших соцсетях. Они вообще есть?

— Были, когда я начала записывать первые видео. Писали такие комментарии: «Зачем ты это делаешь? Что за брови?» То есть внешний вид тоже затрагивался. Но я никогда не обижалась. Безусловно, была минутка слабости, когда я думала: может, и правда, что-то делаю не то и лезу туда, куда не стоит лезть, и это вообще не мой путь. Я переборола эти эмоции и продолжила делать то, что я делаю. Очень много хейта в каких-то аккаунтах, куда меня размещают, когда меня становится очень много. Как таковых негативных комментариев давно не встречала.

Анна читает не только собственные стихи, но и знакомит публику с современными авторами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МАГИЯ ГОЛОСА И ВОЛШЕБНОЙ ПЫЛЬЦЫ

— Доказано, что музыка влияет на людей, которые еще не родились. Как вы считаете, какое воздействие имеет поэзия? Вы даже лекцию читали по этому поводу, что поэзия объединяет.

— Я участвовала в форуме «Будущее Армении», где обсуждали, что же сделать для того, чтобы было лучше, чем сейчас. Темой моего выступления была поэзия, способная нас сплотить, сделать сильнее. Это не просто слова, красивое выражение. Это действительно так, потому что поэзия сближает людей. Я замечала неоднократно, если человек скован и зол, на мероприятии все становятся добрыми, как будто какая-то волшебная пыльца распыляется, и люди начинают друг к другу относиться трепетно, более нежно. Однажды на концерте в Москве девушка подходит и говорит: «Мне парень подарил билет в честь примирения, и мы примерились, сидели, держались за руки». Это и есть магия какая-то, которая происходит во время чтения стихов.

— Поэтические вечера сейчас очень популярны среди молодых. С чем вы это связываете?

— Раньше читали стихи, не так эмоционально, не так захватывающе. Появились новые интонации, есть даже курсы, как правильно читать стихи, чтобы было интересно слушать. Появились новые движения, дыхания, авторы научились подавать свои стихи. Много тренингов проходит, как не стесняться своего голоса, своих стихов, публики.

— У вас низкий, очень приятный, завораживающий голос, вы сами подобные курсы проходили?

— Нет, я никогда не проходила курсы по становлению голоса. Это происходило поэтапно. Я замечала, что с каждым этапом голос становится все ниже и ниже. Не знаю, с чем это связано и как это происходит, но если сравнивать видео, которое я записывала год назад и сейчас — очень большая разница.

— Быстро запоминаете стихи?

— Быстро учу стихи еще со школы. Историю я могу не запомнить, мне с трудом дается запоминание дат. Что касается поэзии, я не знаю, что такое происходит, какая-то волшебная связь и очень-очень легко запоминается.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НА ОТКРОВЕННЫЕ СЦЕНЫ В КИНО НЕ ГОТОВА

— Как-то вы снялись в армянском сериале «Хаос». Сейчас у вас есть актерские амбиции?

— После съемки в сериале я получила несколько предложений, но я была вынуждена отказаться, потому что не видела себя в роли, которую мне предлагали. Были моменты, которые переходили грань моральных ценностей, которые я себе ставлю по жизни. Я понимаю, что актриса — тяжелая работа, у тебя не должно быть каких-то принципов, по которым ты можешь отказаться от роли. Ты должен быть полностью свободным.

— Сегодня много откровенных сериалов с вызовом, вы не готовы на это?

— Нет, категорически не готова. Недавно один человек мне говорит: «Если бы Мартин Скорсезе предложил тебе роль, ты бы не отказалась». Я сказала, что от такой роли отказалась бы.

— Это связано с национальностью? С тем, что вы армянка?

— В том числе с национальностью, да. Мало того, что не поймут, я никогда не была зависима от мнения окружающих. Я понимаю для себя, что я армянка, и хочу быть достойной дочерью своего народа. Вот такой патриотизм просыпается внутри в этот момент. И, конечно, большое значение имеет воспитание, что в меня вложили родители. Благодарна жизни за то, что у меня есть в голове понятия, что хорошо, а что плохо.

Смотреть видеосюжет «Я люблю эту женщину!» - Anna Egoyan (автор Александр Тарадов)

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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