Стартовал юбилейный Х сезон Кубка «НОВАТЭК»

На базе челябинской школы № 28 состоялось торжественное мероприятие, давшее старт Х юбилейному сезону Кубка «НОВАТЭК».

Место проведения было выбрано не случайно: в прошлом розыгрыше турнира команда именно этой школы выиграла в возрастной группе девочек 2005/2006 года рождения. В качестве приза школа, которую представляла команда, получила от компании «НОВАТЭК-Челябинск» современное мини-футбольное поле с искусственным газоном.

«Футбол — самый распространенный и доступный вид спорта, поэтому компания «НОВАТЭК» активно способствует его развитию в Челябинской области, — отметил генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челябинск», вице-спикер Законодательного Собрания Челябинской области Вадим Ромасенко. — На Южном Урале компания построила уже 35 современных мини-футбольных полей. Мы рады, что популярность турнира с каждым годом растет и все больше и больше детей принимают в нем участие. Благодаря тренировкам и игре на таких современных футбольных полях у ребят заметно растет мастерство: теперь представители Челябинской области регулярно становятся участниками всероссийского финала, а две школы завоевали звания чемпионов страны».

«Мы видим реальный стимул побороться за победу в Кубке «НОВАТЭК» — спортивные площадки, — подчеркнул министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. — У ребят появляется замечательный стимул не просто продемонстрировать хорошие игровые результаты, но и еще и помочь своей школе. Я уверен, что у нашего футбола большое будущее при поддержке таких социально-ориентированных компаний, как «НОВАТЭК». И я глубоко благодарен руководству компании за тот вклад, который она вносит в развитие детского спорта».

На открытии с художественными номерами выступил черлидинг и танцевальный коллектив школы. Завершилась красочная церемония товарищеским матчем с участием команд-победительниц прошлого сезона Кубка «НОВАТЭК» и праздничным фейерверком.

ООО«НОВАТЭК-Челябинск» — 100%-ое дочернее предприятие крупнейшего независимого производителя газа — ПАО «НОВАТЭК». С января 2012 года Компания поставляет газ всем категориям потребителей Челябинской области из ресурсов ПАО «НОВАТЭК».

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