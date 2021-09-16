В Челябинске впервые пройдет студенческий баскетбольный турнир имени Виктора Болотина

В Челябинске пройдет студенческий баскетбольный турнир имени Виктора Болотова. Фото БК "Челбаскет" и из архива В.Г. Болотова.

Не одно поколение студентов Челябинска и Магнитогорска, помнит Виктора Григорьевича Болотина: как тренера, преподавателя, организатора турниров, человека с доброй и открытой душой, знающего свое дело и стремящегося передать свои знания, навыки и умения другим.

Виктор Григорьевич долгое время работал в ЧГПИ-ЧГПУ. Фото из архива В.Г. Болотина.

ВИДЕТЬ ИГРУ СВЕРХУ

Супруга Юлия Олеговна Болотина (сама в школьные годы занималась баскетболом) вспоминает, как Виктор Григорьевич часто повторял, что баскетбол — это больше, чем игра, что игрок должен постоянно думать, рассчитывать и просчитывать свои действия на площадке, должен видеть себя, свою игру, свою команду, как бы сверху, масштабно и перспективно.

Спокойствие Виктора Григорьевича всегда подкупало. Фото из архива В.Г. Болотина.

— Он никогда не кричал, не повышал голос, жестко не отчитывал игроков ни во время матча, ни в раздевалке. Во время игры никаких разборок. Даже после матча давал игрокам время самим все «переварить», проанализировать. Что они делали не так, даже, уходя с площадки, после победы… Мне рассказывали, да я и сами видела, что в его командах была какая-то своя, домашняя атмосфера. Нередко к нам домой приходили его игроки, коллеги. Разговаривали обо всем, и, конечно, о баскетболе.

Тренер всегда был с игроками одной командой. Фото из архива В.Г. Болотина.

Юлия Олеговна рассказала, что познакомилась с будущим супругом, еще когда жила и училась в Магнитогорске. А решили связать свою жизнь, уже работая вместе в Челябинском пединституте — она — доцент кафедры социальной педагогики и психологии, он — старший преподаватель, доцент кафедры спортивных дисциплин. Вместе были больше 20 лет.

— Тренировки почти каждый день. После работы — с пяти до восьми вечера. И со студенческими и с взрослыми командами, клубом по баскетболу для спортсменов с ограниченными возможностями. Конечно, уставал… В 2008-ом на чемпионате Европы он даже работал главным тренером нашей российской команды (глухонемые спортсмены, — Прим. ред.).

ИЗ ТЕННИСА В БАСКЕТБОЛ

Виктор Григорьевич родился в послевоенном 1946-ом. Начинал заниматься спортом в родном Магнитогорске. Сначала — настольный теннис у легендарного тренера Микаэля Микаэлевича Вартаняна. Стало хорошо получаться, но как-то за одно только лето Болотин подрос так, что его рука едва ли не перекрывала половину теннисного стола. Тогда Вартанян сам привел его в секцию баскетбола. Болотин закончил индустриальный техникум, немного поработал на ММК, но решил продолжить учебу в Челябинском государственном педагогическом институте на факультете физической культуры. Да, конечно, все это время он продолжал тренироваться и выступать за различные баскетбольные команды, а в ЧГПИ — за студенческий клуб у Бориса Сергеевича Перекладова — старшего преподавателя кафедры… А в 1983-м, когда Болотин начал работать на кафедре физвоспитания он сам стал инициатором проведения турнира памяти Перекладова (Борис Сергеевич ушел из жизни в 1982 году), и эти соревнования проводятся каждый год.

Болотов тренировал студенческие команды в Магнитогорске и Челябинске (на фото

Виктор Григорьевич сам долгое время играл за студенческую команду ЧГПУ, но после травмы решил полностью посвятить себя тренерской и преподавательской деятельности.

До того, как прийти на кафедру физвоспитания в пединститут — с 1972 по 1983 годы Болотин работал старшим преподавателем в Магнитогорском горно-металлургическом институте и тренировал студенческую команду Челябинской области. Работал инструктором по баскетболу по программам лиц с ограниченными возможностями по здоровью.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН КРУГЛЫЙ ГОД

— Виктор Григорьевич по природе был человеком добрым. Никогда никого не обсуждал и не осуждал. Говорил так: человек поступает так, как сам считает необходимым. Если ошибается, что это его личное дело. Значит, он еще не дорос до того, чтобы понять и осознать свои ошибки, — вспоминает Юлия Олеговна. — Муж до 65 лет работал на кафедре физвоспитания ЧГПИ-ЧГПУ (сейчас — ЮУрГГПУ). Руководил университетской мужской сборной командой по баскетболу, которая не раз становилась призером и победителем областной спартакиады вузов… Уже после ухода из вуза Виктор Григорьевич полностью посвятил себя садовому хозяйству. Много строил на участке, что-то усовершенствовал — это у него еще с тех пор, когда подрабатывал с братьями в строительных бригадах… Он был даже, наверное, не любитель, а профессионал. У нас участок и сейчас засажен самыми разными сортами яблок и груш. Муж сам прививал черенки, выводил какие-то свои сорта. А еще занимался «садоводством» на балконе. Там у него росли помидоры разных сортов и цветы. Прекрасные цветы — хризантемы, астры, и много-много розы. Он так и говорил: «цветы у женщины должны быть круглый год».

На тренировочный сборах на высокогорье. Фото из архива В.Г. Болотина.

ВСЕ ЗНАЮТ И ПОМНЯТЬ ГРИГОРИЧА

— В южноуральском баскетболе «Григорича» знали все. Думаю, не только в нашей Челябинской области его фамилия была известна. Да-да, именно «Григорича». Так его часто называли. Для всех любителей баскетбола он был своим человеком. Можно сказать — «дядькой». Своим «до мозга костей». Он со всеми — и с молодежью и со своими сверстниками общался на равных, — рассказывает директор Баскетбольного клуба «Челбаскет». — Я ни по учебе, ни по работе напрямую не сталкивался с Виктором Григорьевичем Болотиным, но он всегда был в сфере баскетбола. С детства это помню. В челябинском и магнитогорском вузах он работал с сотнями ребят и девчат. Слышал, что Григорич сам неплохо играл на студенческом уровне, выступая на крупных турнирах.

Максим Перцев: "О Болотине помнит не одно поколение баскетболистов". Фото БК "Челбаскет".

Максим Перцев отметил, что Виктор Григорьевич всегда помогал командам-мастеров, тренировал сильную ветеранскую челябинскую команду. Директор «Челбаскета», полностью согласился со словами Юлии Олеговны по поводу того, что Болотин никогда не повышал голоса...

— Он был очень спокойным. По крайней мере, со стороны так все виделось. Говорил с игроками едва ли не шепотом. И его слышали и слушали, — отмечает Максим Перцев. — Считаю, что при всем богатстве выбора в южноуральском баскетболе Виктор Григорьевич одна из самых достойнейших кандидатур.

ДОСЬЕ «КП»

Виктор Григорьевич Болотин (29.03.1946 — 08.12.2020). Родился в Магнитогорске. Закончил Магнитогорский индустриальный техникум, работал на ММК. Поступил и в 1970 году окончил факультет физической культуры ЧГПИ. С 1972 по 1983 годы работал старшим преподавателем в Магнитогорском горно-металлургическом институте и тренировал студенческую команду Челябинской области по баскетболу.

В 1983 году Виктор Болотин пришел работать старшим преподавателем, доцентом кафедры спортивных дисциплин ЧГПИ-ЧГПУ. Руководил и тренировал университетскую мужскую баскетбольную сборную команду, которая становилась призером и победителем областной спартакиады вузов.

Виктор Григорьевич Болотин дважды отмечен почетным знаком ЧГПУ (2002, 2016 годы), Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2002 год), Почетным знаком городского комитета по физической культуре и спорту «Отличник физической культуры» (2002 год).

УЧАСТНИКИ И РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

Открытый Кубок Федерации баскетбола Челябинской области среди студенческих команд имени Виктора Григорьевича Болотина пройдет с 17 по 19 сентября в Челябинске во Дворце пионеров и школьников (спортивных корпус). Вход свободный (с соблюдением масочного режима).

В Челябинске студенческий турнир пройдет с 17 по 19 сентября. Фото БК "Челбаскет".

Участвуют женские и мужские команды: МГТУ, ЮУрГУ, Челбаскет-Славянка (женщины), МГТУ, УрФУ, «Челбаскет-2», Студенческая сборная Челябинской области (мужчины)

Расписание турнира

17 сентября

16.00 «Челбаскет-Славянка» — ЮУрГУ

17.30 Открытие соревнования

17.40 Челябинская область — МГТУ

19.10 «Челбаскет-2» — УрФУ

18 сентября

10.00 «Челбаскет-Славянка» — МГТУ

11.30 «Челбаскет-2» — Челябинская область

13.00 Муж МГТУ — УрФУ

19 сентября

10.00 ЮУрГУ — МГТУ

11.30 «Челбаскет-2» — МГТУ

13.00 Челябинская область — УрФУ

14.30 Награждение команд

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