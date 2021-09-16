Первый камень РМК Арены в Челябинске заложили с участием Кости Цзю, Роя Джонса и Александра Поветкина

Закладка первого камня РМК Арены стала подарком Челябинску ко Дню города Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Такого количества звезд спорта Челябинск не видел давно. На стройплощадке в 35 тысяч квадратных метров собрались легендарные боксеры Константин Цзю, американец с российским гражданством Рой Джонс-младший, Александр Поветкин, баскетболист Сергей Тараканов, волейбольный тренер Николай Карполь, волейболистка родом из Челябинска Евгения Старцева, баскетболисты Захар Пашутин и Владимир Дячок. Именитые спортсмены душевно общались, делали совместные фото и строили планы на 2023 год, когда спортивный объект будет достроен.

Первый камень в фундамент Арены заложили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и глава Челябинска Наталья Котова.

— Это социальное партнерство, хороший пример другим бизнесменам вкладываться в регион, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — РМК Арена — сверх знаковый объект. Здесь будет заниматься большое количество детей, будем проводить различные соревнования регионального, российского и международного уровня, а вокруг будет благоустроенная территория. Благодарен Игорю Алтушкину, что такой объект в нашем регионе будет построен.

Губернатор Алексей Текслер и владелец РМК Игорь Алтушкин Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

РМК Арена сможет принимать президентов

Пока можно только представить это огромное здание на берегу реки Миасс. Строительная площадка находится на улице Университетская набережная.

Архитектурный облик создавали бюро из России, Италии и Австрии. Остановились на стиле хайтек — сочетание стекла и металла. На фасаде разместят огромные видеоэкраны. В техническом задании прописана возможность проведения соревнований мирового уровня с посещением первых лиц государств, то есть президентов. Поэтому разработаны особые требования по безопасности и архитектурным решениям.

Все 35 тысяч квадратных метров распланированы внутри: спортивная арена на 5 тысяч зрителей (при проведении концертов площадка рассчитана на 7 тысяч человек), 3 зала для игровых видов спорта, фитнес-клуб, кафе и медицинский центр. К переезду готовятся несколько профессиональных клубов, — рассказал директор РМК Арены Николай Сандаков.

— На Арене разместиться баскетбольный клуб, возможно даже мужской и женский, предполагаем, что мужская гандбольная команда, которая сейчас играет на неплохом уровне, но не имеет своей площадки, точно будет женская волейбольная команда «Динамо-Метар». Точно будут заниматься несколько топовых профессиональных спортсменов из бокса, ММА, дзюдо и борьбы.

Директор РМК Арены Николай Сандаков показывает гостям план спорткомплекса Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Что скажет Дзю

Звезды спорта не просто приехали осмотреть строительную площадку, в спортивных школах они провели мастер-классы для детей. Константин Цзю вспомнил, как ребенком занимался в неприспособленном баскетбольном зале Ташкента, где висел один единственный мешок. Некомфортные условия не помешали ему стать чемпионом, но сейчас совсем другие времена.

— Если бы нынешние дети увидели, где мы занимались, они бы сказали: «Нам это не интересно», — говорит легендарный боксер. — По-другому воспитаны, совершенно другая мотивация у них. Сейчас везде хорошие залы, но у вас здесь будет один из лучших, это громаднейший плюс. Но очень важно кроме залов иметь хороших наставников.

Вложения Русской медной компании в строительство Арены по предварительной оценке составят 5 млрд рублей. Профессиональные клубы — лишь малая часть клиентов, на которых рассчитан проект. Ожидается, что ежемесячно будут тренироваться до 100 тысяч человек. Основная инфраструктура (фитнес-клуб, спортивные секции) рассчитаны на любителей спорта. Срок строительства — 2 года.

Костя Цзю и Рой Джонс Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Губернатор Алексей Текслер лично зацементировал первый камень Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Именитые спортсмены с удовольствием делали фото на стройплощадке Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Боксер Александр Поветкин Фото: Юлия НЕСТРУЕВА