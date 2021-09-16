Южноуральцы получили подозрительные письма с обещанием пенсионных денег

Письма получили клиенты «Первого национального пенсионного фонда»

Жители челябинской области делятся в социальных сетях фотографиями писем от Агентства по страхованию вкладов, в которых просят выбрать способ получения выкупной суммы после банкротства негосударственного пенсионного фонда «1-й национальный пенсионный фонд». Конкурсный управляющий просит заполнить заявление с реквизитами банковской карты и приложить копию паспорта. Некоторые получатели решили, что это мошенники. «Комсомолка» узнала в АСВ, присылают ли его сотрудники такие письма и что такое вообще выкупная сумма.

В письме говорится о выкупной сумме при банкротстве НПФ. Фото: "Чёрное&Белое Магнитогорск"/vk.com

В АСВ сообщили — письма действительно от них. НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» признали банкротом еще летом 2016 года, открыто конкурсное производство. И если у вас был договор с этим фондом, вы имеете право на возмещение. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ. В пресс-службе Агентства рассказали, что по состоянию на 9 сентября 2021 года полностью удовлетворены требования кредиторов первой и второй очереди. Остались кредиторы третьей очереди, которым выплатят 21,5% от суммы установленных требований.

— У Агентства нет актуальных реквизитов для того, чтобы отправить деньги. Поэтому кредиторам направили такие письма, — объяснили в АСВ.

По закону, в первую очередь входят кредиторы, которым фонд выплачивает пожизненную негосударственную пенсию, ко второй — участники НПФ, которым выплачивают эту же пенсию, но на определенный договором срок. Третья очередь кредитов — это прочие требования вкладчиков и участников НПФ-физических лиц.

В заявлении просят выбрать способ получения денег. Фото: "Чёрное&Белое Магнитогорск"/vk.com

Объясним, что такое выкупная сумма. Это сумма обязательств перед конкретным кредитором. Рассчитаться по этим обязательствам можно по-разному: получить деньги на банковский счет, передать эту сумму в качестве пенсионного взноса в другой НПФ или в счет уплаты страховой премии по договору страхования.

В Челябинске филиал НПФ находился по адресу Карла Маркса, 54. НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» остался без лицензии летом 2016 года. Это связано с многочисленными нарушениями законодательства.

Остались вопросы — получить на них ответы можно на сайте Агентства по страхованию вкладов или по телефону горячей линии 8 800 200 0805.

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