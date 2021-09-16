Владельцы фур смогут обжаловать огромные штрафы с камер весогабаритного контроля, которые оказались неисправными

Водители большегрузов недовольны штрафами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На трассах под Челябинском ГИБДД приостановила работу автоматических камер весогабаритного контроля. Причиной стали жалобы водителей большегрузов на огромные штрафы, которые, по их мнению, выписывали необоснованно.

Однако, штрафы от 150 тысяч рублей и выше уже получили некоторые Россияне. Аннулировать их никто не собирается.

— Да, штрафы оплачивать должны. Если им что-то не нравится, пусть обжалуют через суд, — сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды управления ГИБДД по Челябинской области Александр Курынкин.

Подобный штраф обжаловать можно, уверен юрист Юрий Панченко. Но, как и в любом деле, уверенным на 100% быть нельзя. Так что же делать?

— Можно обратиться в ту организацию, которая вынесла штраф. В постановлениях всегда пишут, куда можно обратиться для обжалования. Также можно подать жалобу в районный суд по месту, где было зафиксировано правонарушение. Насчет вероятности обжалования — все зависит от конкретных обстоятельств, — пояснил Юрий Панченко. — Например, сделать автоизмерения того же самого грузовика, который был в пути. Показать, что его высота не четыре метра 10 сантиметров, а три метра 90, когда он стоит на ровной площадке. Причем показать, что это именно тот прицеп по каким-то внешним признакам: потертостям, надписям. Это может быть принято в качестве доказательств. Можно на этом попытаться обосновать, что все было в пределах нормы.

Автоматические камеры весогабаритного контроля работали в тестовом режиме на дорогах Челябинской области с 15 апреля по 15 июня. В эксплуатацию были запущены с 16 июня. После этого дальнобойщики, которые движутся по трассам в объезд Челябинска, начали жаловаться на приходящие штрафы от 150 тысяч рублей.

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