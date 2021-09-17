Выборы в Челябинской области 2021: прямая онлайн-трансляция

Выборы 2021 будут проходить 17, 18 и 19 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

17 сентября в Челябинской области и по всей стране стартуют выборы депутатов Госдумы. По сведениям Центральной избирательной комиссии, в Челябинской области зарегистрировано 49 кандидатов. Одновременно в Челябинской области проходят дополнительные выборы депутата в региональное заксобрание по Курчатовскому одномандатному избирательному округу №13 и выборы в органы местного самоуправления в 2021. Депутатов райсоветов выбирают практически все муниципальные районы.

Напомним, узнать свой участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии, набрав в строке поиска точный адрес. Там же появится список кандидатов.

Избирательные участки будут работать три дня, с 8 утра до 8 вечера. Все это время мы будем вести онлайн-трансляцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru