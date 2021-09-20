Новичков нет: в Челябинской области подвели итоги выборов в Госдуму

В Челябинской области подвели окончательные итоги выборов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Выборы в Челябинской области растянулись на три дня. Круглосуточно в напряжении работали избирательные комиссии, депутаты, многочисленные наблюдатели и журналисты «Комсомольской правды». Мы собрали статистику, главные нарушения и курьезные моменты.

Выборы в цифрах

Итоги голосования в Челябинской области соответствуют всем прогнозам, которые политологи давали накануне. «Единая Россия» набрала 34,31% голосов. Однако эта цифра сильно отличается от общероссийской, где за правящую партию проголосовали 49,79% избирателей. На втором месте «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 19,69%, приблизительно также, как и по стране. А вот дальше данные значительно расходятся. Если по России на третьем месте ЛДПР (7,38%), то в Челябинской области эта партия сместилась на последнюю строчку заветной пятерки, уступив «Справедливой России — за правду» (17,25%) и «Новым людям» (8,3%).

Итоги голосования по Челябинской области. Фото: облизбирком.

По одномандатным округам результаты также были ожидаемы. Все депутаты — давно известные политики со стажем. В Челябинском округе победу одержал Владимир Павлов (31,6%), в Металлургическом округе — Владимир Бурматов (50,8%), по Коркинскому — Валерий Гартунг (46,78%), по Магнитогорскому — Виталий Бахметьев (40,63%), по Златоустовскому — Олег Колесников (34,75%).

В среднем по области явка составила 46,54 процента. Проголосовали 1 млн 200 избирателей. Но отдельные районы удивили.

Лидеры по явке:

Кизильский район — 70,28%

Нагайбакский район — 65,71%

Октябрьский район — 64,85

Аутсайдеры:

Златоустовский городской округ — 37,85%

Тракторозаводский район Челябинска —38,14%

Коркинский муниципальный район — 38.38%

Рекорды по барку и скоростному голосованию на дому

Челябинская область вошла в топ городов, где наибольшее количество аннулированных бюллетеней. Их насчитывается 3624. В основном это голоса тех, к кому приходили члены комиссии домой. Так, наблюдатели заметили, что за один день за пределами участка проголосовали более 500 человек. Такое количество показалось подозрительным и представители депутатов попросили предоставить реестры, в которых должны быть записаны те, кто подал заявку на голосование дома. Такого списка не оказалось, что стало веским поводом для аннулирования всех надомных бюллетеней. Ситуация повторилась на 19 участках в разных масштабах, — заявил при подведении итогов председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

— Был нарушен порядок заполнения реестра заявлений для голосования вне помещения. Кто-то быстро работает, кто-то медленно, давайте оценивать работу по формальным признакам, — ответил Сергей Обертас на вопрос о большом количестве проголосовавших на дому за день. — Что-то мы потом посчитали, что-то сложили. Это вещь очень условная, я предлагаю работать с фактами. Все равно решение, в том числе на этом участке, при подведении итогов было сделано точно. Если бы хотя бы по одному из избирательных участков не была рассмотрена последняя жалоба, ни один участок не смог бы создать итоговый протокол. Ни одной отмены выборов на участке избирательной комиссии не было.

Бюллетени, заполненные на дому, пришлось аннулировать Фото: Кирилл САДЫКОВ

Баба Яга и другие интересные персонажи выборов 2021

Ни одни выборы не обходятся без историй и провокаций. Так, графу «против всех» избиратели заменяют надписями на бюллетенях, выражая свой протест. Есть случаи, когда приходят с обычными листами A4, где выбирают своих кандидатов, и опускают их в урну. Так, один из жителей испортил бюллетень, возмущаясь отсутствием индексации пенсий работающим.

На избирательный участок в Копейске пришла Баба Яга. Фото: НеКопейский рабочий / Telegram

Испорченные бюллетени заменяют графу «против всех». Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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Супруги на пенсии:

— Мы уже ничего не ожидаем, не верю, что что-то изменится в нашей стране. Эти же самые как сидели там, так и будут сидеть. Хотелось бы, чтобы было больше демократии, внимания к населению. Здравоохранение на нуле, образование все платное, работать негде, перспектив вообще нет. У нас двое детей уехали в Краснодар, потому что работать негде.

Мама в декрете с двумя детьми:

— Особо нет никаких ожиданий. Просто хочу голос свой отдать.

Учитель начальных классов на пенсии:

— Ожиданий много, но надежды никакой и уверенности в завтрашнем дне от власти. Каждые пять лет голосуем и все, а воз и ныне там. Ждем повышения пенсии, вернуть обратно пенсионный возраст. Я пенсионерка, учитель по выслуге лет, проработала в школе 30 лет, а пенсия 12 тысяч. Я могу на нее прожить? Если я иду работать официально, то еще 2 тысячи убирают. А я вынуждена идти работать, потому что не могу на эти деньги прожить. Дай бог прожить и коммунальные услуги оплатить.

Круглосуточную работу не выдерживали даже электроурны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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