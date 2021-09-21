Музыка большого города: в Челябинске официально открыты новая набережная и сквер искусств

Алексей Текслер с супругой Ириной: фото на память с горожанами. Фото: gubernator74.ru

На набережной Миасса за филармонией с утра до вечера полно народа. Маленькие и взрослые, по одному, парами, семьями — люди фотографируются на фоне реки, качаются на уютных качелях-скамьях. А что делается на детской площадке — не передать. Родители, кажется, сами с удовольствием схватят в руки молоточек, чтобы сыграть на уличном ксилофоне. А с каким энтузиазмом папы раскручивают карусель-паровозик с ребятишками! Нет в руках смартфонов, а есть движение и радость.

Общественное пространство, построенное с нуля, официально открылось 18 сентября. Сейчас только диву даешься: почему такой огромный кусок земли в центре Челябинска простаивал пустырем в бурьяне?

На открытие набережной пришел губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной. Никаких торжественных речей со сцены, где, кстати, в это время закручивался детский праздник: глава региона и первая леди Челябинской области прогулялись по Кировке, а затем прошли вдоль реки к детской площадке.

Любители водных видов спорта: «Набережная с воды смотрится отлично». Фото: Ольга АНТОНОВА

И река «оживилась»: на воде в день открытия рябило от цветных сапов и каяков. Алексею Текслеру спортсмены сообщили, что с воды набережная смотрится «очень даже ничего», а губернатор предложил провести в Челябинске фестиваль сап-бордов. Слова губернатора каякеры встретили аплодисментами. Этот вид спорта набирает в Челябинске популярность: на цветных досках и в маленьких юрких лодочках все больше детей. Спортсмены предложили обустроить у спуска к реке понтон или пирс, и губернатор пообещал взять вопрос на контроль.

У проекта новой набережной обязательно будет продолжение. Река в Челябинске станет новым местом притяжения. И музыка жизни большого города зазвучит по-новому.

КСТАТИ

Пар имени Тищенко: новые дорожки и освещение

Центральное место отдыха жителей Металлургического района Челябинска сейчас ремонтируется. Начали с мощения дорожек камнем и установки нового наружного освещения. Отремонтирована чаша фонтана. До 15 октября, на месяц раньше срока, подрядчик обещает замостить все 8 тыс. кв. м здешних тропинок.

— По парку имени Тищенко у нас тоже большие планы. Весной я был на субботнике в родной школе № 92, и мы с ребятами разговорились про парк. Многие знают, в каком он был виде: ни пройти, ни проехать. Дети сказали, что тропиночная сеть нуждается в ремонте, — сказал губернатор.

Вдоль дорожек установили парковые скамьи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Алексей Текслер:

— Мне набережная нравится, жители подходят, благодарят. В Челябинске появилась не только набережная, но и сквер Искусств, где большое внимание уделено детям. Рядом расположено здание первой электростанции, и мы договорились с Московским политехническим музеем о том, что на базе этого объекта сделаем его филиал.

Вокруг реки Миасс должна быть пешеходная зона — на противоположном берегу, со стороны Торгового центра, с выходном на Свердловский проспект. Набережная должна соединяться с традиционной прогулочной зоной по пр. Ленина и со сквером, который уходит в городской бор.

Есть планы по развитию набережной до Ленинградского моста; ЧЭМК уже занимается проектированием, и, я надеюсь, со следующего года они начнут этот объект реализовывать. Есть планы продления пешеходной зоны до «Родника».

Мы в каждом городе занимаемся благоустройством. И в Челябинске также каждому району будет уделено должное внимание.

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