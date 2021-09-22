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Лучший строитель. Южный Урал22 сентября 2021 10:25

Какие материалы выбрать для строительства, как сэкономить и не прогадать с качеством, на что обратить внимание при постройке или ремонте дома

На эти и другие вопросы, связанные с загородным строительством, отвечает эксперт компании «Металл Профиль»
Источник:kp.ru
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На вопросы ответит Александр Лаптев. Фото: "Металл Профиль"

На вопросы ответит Александр Лаптев. Фото: "Металл Профиль"

«Металл Профиль» — российский производитель стальных кровель и фасадов, один из лидеров российской и мировой металлообработки. 25 лет компания помогает вам строить дома. Стальные кровли, фасады, заборы и водостоки — все, что нужно для возведения надежного, современного дома, который будет служить вашей семье долгие годы. «Металл Профиль» является участником конкурса «Лучший строитель».

На ваши вопросы, связанные со строительством недвижимости, ответит руководитель коммерческой службы Александр Владимирович Лаптев.

БИЗНЕС-ПРЕСС