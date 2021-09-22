Челябинскую область в Госдуме представят 11 человек

Вновь избранные депутаты Дмитрий Вяткин, Владимир Павлов, Владимир Бурматов и Виталий Бахметьев. Фото: chelyabinsk.er.ru.

Имена пятерых депутатов, которые прошли в Госдуму по одномандатным округам, были названы первыми. За них россияне голосовали отдельно. Однако партии только сейчас определились с кандидатами, которые будут представлять Челябинскую область по списку.

«Единая Россия». Четыре человека прошли по одномандатным округам. Здесь оказалось без сюрпризов. Это давно известные депутаты со стажем Владимир Бурматов, Олег Колесников, Виталий Бахметьев и Владимир Павлов. По спискам к команде правящей партии добавятся еще два кандидата — Дмитрий Вяткин и Олег Голиков. Третьим в этой компании должен был стать депутат ЗСО, бизнесмен Алексей Денисенко. Однако партия не преодолела 50% барьер по региону и не получила дополнительное место в Госудме. Помимо принятия законов и лоббирования интересов региона на федеральном уровне, место на Охотном ряде — это еще и личная выгода, — отмечает политолог Евгений Маклаков.

— Во многих регионах губернатор возглавляет партийный список. Это парадокс, так как он представляет исполнительную власть. Идет сращивание исполнительной и представительной власти. Депутатская команда цементируется под губернатора. В этом нет ничего нового, так как процесс вертикализации власти запущен давно. В ближайшее время губернатор встретится со всеми избранными депутатами, чтобы наметить продвижение крупных проектов в регионе. С некоторыми мы уже видим договоренности, например, что мы поддерживаем вас, а вы строите аквапарк. Для некоторых избрание является щитом для бизнеса, возможностью избежать наездов со стороны силовых структур, конкурентов. Также депутатский мандат дает доступ к определенным чиновникам для лоббирования интересов.

КПРФ. Эту партию от Челябинской области будет представлять профессор Михаил Берулава, который в Госдуме с 2019 года. С Челябинском его связывают студенческие годы и работа городском управлении народного образования. Сейчас он является президентом Университета российского инновационного образования, представительство которого есть в Челябинске.

Михаил Берулава с учредителем челябинского академического колледжа Виктором Усовым. Фото: akollege.ru.

«Справедливая Россия — За правду». По одномандатным округам уверенно прошел Валерий Гартунг, набрав в Коркинском округе 46,78%. Помимо него по спискам партии от региона в Москву поедет малоизвестная в Челябинске Яна Лантратова — основатель Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». Правозащитник приезжала в Челябинск в апреле 2021 года, а перед самыми выборами, в сентябре, представила проект по кибербезопасности «Дети в интернете» и сделала наш регион пилотным для программы.

Яна Лантратова во время визита в Челябинск. Фото: пресс-служба УралГУФКа.

ЛДПР. Первым в региональном списке стоял действующий депутат Госдумы Виталий Пашин, он представляет область с 2016 года. Больше интересна другая фигура — замминистра РФ Станислав Наумов, который является членом наблюдательного совета ЮУрГУ.

— Станислава очень хорошо знаю, — рассказывает политолог Евгений Маклаков. — Изначально он баллотировался по Магнитогорскому округу и начинал здесь работать. Также он плотно работает с Южно-Уральским госуниверситетом, у них есть проект создания здесь большого студенческого кампуса на уровне федерального университета. Он уже заявил, что будет курировать Челябинскую область.

Станислав Наумов в студии радио "Комсомольская правда".

До сих пор не решен вопрос с мандатом от партии «Новые люди», которая преодолела пятипроцентный барьер по России. Ставку делают на 24-летнего региональный лидера Максима Гулина. В этом случае в Госдуме сядет символичное количество депутатов от области — 12. Официальное распределение мандатов Центральной избирательной комиссии состоится в пятницу, 24 сентября.

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