Как приобрести квартиру, которая будет радовать долгие годы, и не остаться у разбитого корыта

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Продолжаем отвечать на вопросы читателей вместе с коммерческим директором федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочневым Сергеем.

- Рискованно ли покупать квартиру на стадии застройки?

- Покупка квартиры на стадии застройки имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Рассмотрим подробнее.

Приобретая квартиру на стадии котлована, вы не только экономите на ее стоимости, которая будет расти на каждом этапе застройки, но и можете выбрать лучшие квартиры по площади и планировке. Чаще всего первые покупатели получают максимально выгодные условия ДДУ. Например, возможность взять жилье в рассрочку (без процентов). Но и рисков на этом этапе значительно больше.

Перенос сроков сдачи - основной риск при покупке квартиры на стадии котлована. Стройку могут попросту заморозить на неизвестное время, при отсутствии продаж и финансирования. Поэтому не поленитесь найти информацию о финансировании. Покупать квартиру безопаснее у застройщиков, которые получили банковское финансирование. Таким образом, бюджет строительства не зависит от уровня продаж квартир.

Новостройки Челябинска на портале Domex.ru

Не стоит забывать и о том, что стройка - вообще дело не быстрое. 2 - 3 года, пока объект строится, нужно будет где-то жить. Заранее продумайте и просчитайте свои возможности.

Еще один из возможных рисков - последующее несоответствие жилого комплекса проектной документации и отказ девелопера от строительства некоторых объектов инфраструктуры, о которых было заявлено.

В любом случае, необходимо тщательно оценить застройщика, не зависимо от стадии застройки.

- Почему в новостройках сейчас больше студий и однокомнатных квартир?

- Такая тенденция наблюдается последние пять лет. По данным прошлого года, однушки и студии составляют 53% квартир в новостройках. Причина проста: застройщики строят то, что покупают. Небольшие по площади и недорогие по цене квартиры, действительно, более востребованы. Однокомнатная квартира - чаще всего это первое, стартовое жилье, при переезде в другой город или начале самостоятельной жизни отдельно от родителей. Также их часто покупают в качестве инвестиции. Однушки лучше сдаются в аренду.

- Где найти перечень проверенных застройщиков?

Проверить девелопера можно в Едином реестре застройщиков, который работает с 2017 года. Здесь можно найти информацию о застройщиках, осуществляющих в строительство с привлечением средств по договорам участия в долевом строительстве. Единый реестр застройщиков является государственным информационным ресурсом и представляет собой систематизированный перечень, содержащий всю юридическую информации о компании. А также сведения о сданных в эксплуатацию и строящихся объектах застройщика.

Если у вас остались вопросы по данной теме, оставляйте в комментариях. Обязательно ответим на них и другие вопросы читателей в следующий раз.