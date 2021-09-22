Юлия Рыбалова, отсидевшая за сговор по ограблению, совершенному мужем в Таиланде, вернулась в Челябинск и прервала молчание

Фото: Юлия Рыбалова/facebook.com

История всколыхнула Челябинск в апреле 2018 года. Супружеская пара Юлия и Николай Рыбаловы с дочкой переехали жить в Таиланд. Но там что-то не сложилось, и семьи решила вернуться в Южноуральск, откуда они родом. Однако в последний момент Николая задержали в аэропорту Бангкока. Его обвинили в ограблении инкассатора. Грабитель жестоко избил сотрудницу обменника, забрав сумку с деньгами. В переводе на рубли — около двух миллионов. Момент нападения и избиения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчину нашли по номеру мопеда, на котором тот скрылся, и по тату на плече, которая также попала на камеры. При себе в аэропорту у Рыбаловых была украденная сумма. Несовершеннолетнюю дочку Юлии и Николая Рыбаловых выслали в Россию, и все это время девочка жила в Южноуральске. Мужчина признал свою вину, а его жену посадили как соучастницу, хотя Юлия заявляла, что для нее все происходящее — неожиданность.

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Тайное возвращение домой

Юлия Рыбалова рассказал «Комсомолке», что освободили ее год назад, она переехала в Челябинск с дочерью и устроилась на работу. Однако все это время хранила молчание. Факт ее освобождения пытались скрыть родственники:

— Юлия ведь общается с журналистами сейчас? — поинтересовался корреспондент.

— Нууу только если им пишет письма оттуда, — ответила корреспонденту сестра Рыбаловой, которая забрала ее дочь в Южноуральск.

— А дочь Рыбаловых с вами так и живет?

— Конечно. Не знаю, кто такое говорит, но точно не она.

Тем не менее, информацию, что дочь Рыбаловых и ее мама живут в Челябинске, подтвердили в школе, где учится девочка. Ей сейчас 14 лет. Да и Юлия Рыбалова осторожно вышла из тени.

В министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что на время отсутствия Юлии была оформлена стандартная опека, от услуг психолога семья отказалась.

— Опекун и девочка не выразили желания на сопровождение семьи профессиональными психологами. Вся психологическая помощь носит заявительный характер, — отметили в соцзащите. — Стоить отметить, что сигналов о маркерах, свидетельствующих о сложностях адаптации, взаимоотношениях с членами семьи, не поступало. Сама семья также не обращалась за поддержкой. В связи с чем в обязательном порядке сопровождать семью и предлагать услуги психолога сотрудниками системы социальной защиты населения было невозможно. Тем не менее, в рамках действующего законодательства, все контрольные мероприятия органами опеки и попечительства исполнялись в полном объеме и в установленные сроки.

Фото: Юлия Рыбалова/facebook.com

Невыносимые условия

Спустя несколько месяцев после задержания супружеская пара Рыбаловых пожаловалась на невыносимые условия содержания в тайской тюрьме. Николай закован в кандалы: под железом гниет кожа. У Юлии из-за антисанитарии и плохой воды обострились желудочные боли, тело покрыто коростами.

Семья из Южноуральска мечтала о красивой жизни

Однако затем в интернете появился снимок, на котором Рыбалов с сокамерниками и вовсе не выглядит изможденным. В тайской тюрьме житель Южноуральска сидел со скандальным секс-коучем Алексом Лесли. Уже из России он рассказал на своем канале Ютуб, как он «чалился» вместе с Николаем:

— Интересно, что будет с Николаем Рыбаловым? Классный парень, мы с ним песни всякие придумывали. Репетировали, смеялись все время. Смех же продлевает жизнь.

До последнего родственники Рыбаловых были уверенны в невиновности и даже собирали деньги на адвоката:

— Из достоверных источников могу сказать, что его подставили, но в другом государстве это трудно доказать, — пишет сестра Николая. — Нужен адвокат, стоимость которого 150 тысяч рублей и 600 тысяч залог для жены.

Николай и Юлия Рыбаловы с дочкой перед ее отлетом в Россию

Однако обоим супругам дали реальные сроки.

Новая жизнь

17 ноября 2020 года Юлия сделала первую публикацию в соцсетях. А старый инстаграм до сих пор заполнен красивыми картинками о счастливой жизни в путешествиях по теплым странам и легкими заработками в интернете без рисков и вложений. А вот новый профиль уже закрыт:

— Живу сейчас, смотрю в будущее, не ворошу прошлое, — пишет Юлия.

В единственном интервью, на которое решилась, изданию «Царьград» Юлия Рыбалова рассказала, что в Таиланде ей дали 2 года 8 месяцев. Но она вышла по амнистии на два месяца раньше.

— В досрочном освобождении никто не участвовал, — говорит Юлия. — Нет в Таиланде правозащитных организаций, которые бы радели за иностранных граждан. Мои родственники заплатили адвокату 2,5 млн руб., чтобы мне дали 2,8 лет, а не девять, как мужу. По тайским законам жена преступника получает соразмерное наказание как подельница. Мне кажется, я до сих пор адаптируюсь. Пережитый ужас не забыть. Времени на хандру у меня не было. Переехала в Челябинск. Быстро нашла работу. С арендой квартиры мне помог брат.

Также Юлия Рыбалова рассказала, что сидела в общей камере с женой короля Таиланда Сининат.

— На два года 34-летнюю женщину посадили за нелицеприятное высказывание о муже по ТВ, — говорит Юлия. — Сначала она находилась с нами в общей камере, но потом выбила для себя лучшие условия как особа королевской крови. Мне повезло: я попала в проект Сининат для осужденных иностранок. Мы разбивали грядки, выращивали цветы, помидоры и огурцы. Нас, благодаря жене короля, кормили нормальной едой, а не баландой с мухами. Сининат тоже вышла по амнистии.

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