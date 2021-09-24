Жительница Челябинска рассказала, как готовилась к восхождению на Эльбрус с турфирмой, отправившей группу в непогоду

В сентябре на Эльбрус не решаются пойти даже профессионалы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

23 сентября группа туристов попала в буран на горе Эльбрус, 5 человек погибли, остальные оказались в больнице с обморожениями. Первоначально появилась информация, что среди пострадавших жительница Челябинска, однако позже МЧС факт опровергла.

— Проведена проверка на местном уровне, — сообщили в МЧС. — По уточненным данным, в указанной группе челябинцев и жителей области не было.

В больнице, где лежит Марина Беликова, подтвердили, что по документам девушка приехала из Брянска.

Тем не менее, туристические группы собираются по всей России, в том числе и в Челябинске, а Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По сведениям следствия, изначально было 23 человека, однако на первом этапе четверо из них отказались от дальнейшего восхождения и вернулись домой. Как оказалось, это решение спасло им жизнь.

Разделились на быстрых и медленных

— Особенность Эльбруса в том, что погода на нем переменчива, поэтому там можно умереть, что, собственно, и произошло, — рассказывает старший гид «Elbrus.guide» Денис Алимов. — Люди готовятся к восхождению за полгода, возраст — от 20 до 40 лет. Это не спорт никакой. Во время трагедии гиды, возможно, приняли решение разделить группу на быстрых и медленных, чтобы уменьшить возможность смертей. Последним спускался Таулан Кипкеев, он больше всех обморозился, но все четверо у него живы.

В турфирме также сообщили, что на плато вершины группа поднялась примерно к 10 утра. Одной из участниц стало плохо, и приняли решение спустить девушку на Седловину. Ее стал спускать гид Игорь Даньков. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер дул снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска, на Седловине, участница умерла на руках Игоря. От переохлаждения на тропе умерло еще 2 участника. Во время спуска 2 участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши 3900м, где скончались, не приходя в сознание.

«Не спала всю ночь: читала новости о трагедии»

Богдана Белякова из Челябинска собиралась подняться на Эльбрус летом прошлого года. Полгода переписывалась с представителями фирмы «Elbrus.guide», но в последний момент передумала. Ее насторожило, что вся подготовка была онлайн.

— Сегодня всю ночь не спала, читала новости, — рассказывает Богдана. — Ведь с этой группой могла быть и я. По сути никто не проверяет, какое у тебя здоровье и подготовка. Просто подписываешь договор, в котором берешь ответственность на себя. Я засомневалась в своих возможностях, поэтому не пошла. К тому же у компании была очень агрессивная реклама, два раза в день проводили прямые эфиры, где рассказывали, что они лучше. Списки по снаряжению и подготовке имели только рекомендательный характер.

Собирают деньги

В обсуждениях люди разделились на два лагеря: одни считают, что восхождение — личная ответственность каждого, другие — что нужен жесткий государственный контроль за турфирмами, которые продают услугу с риском для жизни.

— Они очень хорошо пишут тексты и работают с целевой аудиторией — это меня подкупило, — отмечает Богдана Белякова. — По финансам это оказалось недешево. Помимо предоплаты, которую я внесла, нужно было еще внести 20 с лишним тысяч, купить билеты и арендовать снаряжение. 30 тысяч — это за услуги гида, минимальное питание на маршруте, проживание в альплагерях. Билеты покупаешь сам и часть питания. Плюс аренда всего снаряжения.

Руководитель федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печенкин высказался резко отрицательно по поводу коммерческого альпинизма. Он лично проверил парней, которые были гидами на роковом восхождении на Эльбрусе.

— Собираются люди неподготовленные, нет психологической подготовки, знания горного рельефа, погодных условий, поэтому принимаются такие необдуманные решения, — отметил Сергей Печенкин. — Я посмотрел гидов, которые вели ту группу, они не состоят в Федерации альпинистов России. Правилами этой организации регламентируется альпинизм как вид спорта. Коммерческий альпинизм не предусматривает квалификации, они, по большому счету, собирают деньги.

Сейчас эту трагедию сравнивают с катастрофой на Джомолуунгме 1996 года (Эверест), когда во время восхождения погибли восемь участников коммерческих экспедиций из разных стран мира. В региональной федерации альпинизма призывают сначала проходить подготовку на официальных мероприятиях и лишь потом рассматривать коммерческие туры.

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