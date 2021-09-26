В Челябинском зоопарке гималайский медведь Харитон борется за жизнь

Краснокнижные медведи стали жертвами злоумышленников. Фото: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке продолжаются разбирательства по отравлению нескольких животных со смертельным исходом.

— Ждем результаты экспертизы, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Сейчас учреждение работает в обычном режиме. Гималайский медведь Харитон, у которого также были признаки отравления, выжил и идет на поправку.

— Харитон начал понемногу кушать. Мы пока боимся давать какие-либо прогнозы, но очень-очень надеемся, что наш старичок сильный и будет бороться дальше, — сообщили в зоопарке. — До этого момента вся терапия и все ветеринарные манипуляции проводились в уличном вольере, где он находился с 23-го сентября. Сейчас Харитошу удалось перевести во внутренние помещения, где ветеринары совместно с зоологами продолжают его лечение.

Одинаковые признаки отравления 22 сентября были замечены у бурых медведей Бусинки, Степы и Маши, гималайского медведя Харитона. Двоих животных спасти не удалось. Оба вида млекопитающих занесены в Международную Красную книгу.

Сотрудники уверены, что это умышленное отравление. На территории учреждения обнаружили сумку с 7 килограммами вареного мяса и расфасованного фарша. Скорее всего, яд давали с едой.

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