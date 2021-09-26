О бабах-дурах, тайнах болячек и драконах: чем удивила книжная ярмарка в Челябинске

Книжный праздник длился три дня. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Знаете, почему бабы-дуры, какую тайную жизнь ведут сопли, чем кормить своего дракона и как жили разведчики? Ответы на самые разные и порой очень неожиданные вопросы можно найти на Южноуральской книжной ярмарке в Челябинске.

Это невероятный трехдневный книжный марафон, который привлекает не только любителей чтения. Пройти мимо изданий, представленных на выставке, просто невозможно. А встречи с писателями давали возможность порассуждать о жизни и вечных смыслах.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Южноуральская книжная ярмарка и литературный форум #РыжийФест стали главными событиями сентября. Более 50 издательств представили свои лучшие серии и новинки. Причем приобрести их можно было по сниженной цене.

— Здесь представлены не только издательства Москвы и Санкт-Петербург, есть из Карелии с красивыми краеведческими книгами, Татарстана, Башкирии, — отмечают организаторы.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Посетители выставки уходили с полными пакетами.

— Книги сейчас в магазинах очень дорогие, но не могу отказаться от них. С пенсии всегда откладываю небольшую сумму. Сейчас вот взяла исторический роман, и внукам набрала книжечки про ученых — Ломоносова, Менделеева, — говорит посетительница Зинаида Павловна.

Возле каждого стенда столпотворение, потому что каждую книгу хочется подержать в руках и заглянуть внутрь. Особенно, если написано, что делать этого нельзя. Но на книжной ярмарке посетителям разрешают все.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Издательство «Комсомольская правда» тоже представило свою продукцию. Особым спросом пользовались серия «Главные документы» о военных годах, работе ВЧК, Службы внешней разведки, расследования журналистов о гибели «Курска», группе туристов на перевале Дятлова, кулинарные издания, а также яркие детский развивающие журналы. Как горячие пирожки расходились блокноты с остроумными картинками от Васи Ложкина, ну а что — отличный подарок себе и друзьям.

Губернатор Алексей Текслер и директор «Комсомольской правды-Челябинск» Екатерина Парфенова Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Редактор «Комсомольской правды-Челябинск» Юлия Реутова с самым популярным блокнотом. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Министр культуры Валерий Бетехтин с блокнотом от КП. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Стать причастными к большому книжному событию могли не только челябинцы. В воскресение встреча с писателями прошло в Новосинеглазово, Сатке, Миассе, Озерске.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Вице-губернатор Вадим Евдокимов. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Алексей Сальников. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Алексей Текслер и детский писатель Нина Пикулева. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

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