Фото: SKODA

Автомобильный рынок претерпел много изменений, в том числе и в части спроса. Пару десятилетий назад можно было наблюдать высокий интерес к автомобилям для «эгоистов», так называемые coupe (с франц. — «купе»), muscle-car (с англ. — «мускулистые автомобили»). Люди все чаще мечтали о свободе в самовыражении, и все меньше думали о практичности. Но начиная с 2016 года покупательский спрос начал перетекать в сегмент «спортивный, но вместительный и большой».

Для такого класса автомобилей есть официальная аббревиатура — SUV, которая расшифровывается как SportUtilityVehicle (с англ. «спортивное практичное транспортное средство»). Дебютировавший в 2017 году ŠKODA KODIAQ стал символом движения к расширению своих интересов — сегодня ты едешь на работу по асфальтированной дороге, а завтра всей семьей в горы по глухому бездорожью. Такая разноплановость ŠKODA KODIAQ породила устойчивый спрос, и автомобиль послужил отправной точкой по расширению модельного ряда в сегменте SUV.

Список изменений в экстерьере обновленного ŠKODA KODIAQ:

• полностью видоизмененный капот,

• передний и задний бампера,

• колесный арки,

• модифицированный передний спойлер с полосой «под аллюминий», которая придает автомобилю суровый брутальный вид. Спойлер будет доступен в базовой комплектации.

Широкая решетка радиатора плавно перетекает в приподнятые обновленные фары, которые придают авто «четырехглазый» вид. На выбор 2 вида оптики:

• базовая светодиодная оптика в стандартной комплектации,

• полностью светодиодные матричные фары.

Объем багажного отделения 748 л. для 5-тиместного варианта кузова, 663 л. для семиместного ŠKODA KODIAQ.

Обновления коснулись не только экстерьера.Чешский автомобильный бренд презентовал технологически усовершенствованную «начинку». В обновленном KODIAQ 12 точек обзора для контроля безопасности движения.

Старт продаж официальный дилер ŠKODA «ПЛАНЕТА АВТО ЮГ» на Блюхера, 100 ожидает к концу года. Следите за новостями в @skoda_yug.

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