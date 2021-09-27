Куда поехать на новогодние праздники из Челябинска в 2022 году

А что выберете вы? Фото для коллажа: Гусева Евгения, Булатов Алексей
Туроператоры советуют задуматься, куда вы хотите поехать на новогодние праздники. Сейчас билеты и путевки продают по стартовым ценам, а в ассортименте — большой выбор отелей и дат. Через месяц же придется выбирать из чего останется. Куда поехать на Новый год за границу и где отдохнуть зимой в России в 2022 году? О популярных направлениях «Комсомолке» рассказали руководитель челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода и директор по развитию Группы туристических компаний СТТ Мария Кучеренко.
Накануне новогодних праздников из челябинского аэропорта можно улететь только в одну солнечную страну — Египет. Туда жители не летали 6 лет, потому что страна была закрыта.
Сколько стоит тур в Египет?
Есть два варианта: бюджетный и дорогой. Если хочется сэкономить и встретить Новый год в России, лучше купить билеты перед праздниками. Тогда будут самые низкие цены.
Например, неделя для двоих в 4-звездочном отеле формата «все включено» будет стоить 85 тысяч рублей. Рейсы до Хургады и Шарм-эль-Шейх занимают 5-6 часов.
Египет соскучился по российским туристам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стоимость туров на сам Новый год в 2 раза дороже. В этом случае только за одного путешественника нужно будет заплатить 89 тысяч.
Какая погода в Египте в декабре и январе?
Что для египтян считается зимой, для челябинцев покажется жарким летом. Температура днем — +25-27 градусов. Единственный минус — сильные ветра.
Температура воды комфортная: +21-23, но выходить из моря из-за порывов холодного ветра будет тяжело. Поэтому купаться лучше в подогреваемых бассейнах. Такие есть у отелей 4 и 5 звезд.
Что посмотреть в Египте?
За эти 6 лет многие отели прошли реновацию: в одних построили огромные аквапарки, другие объединили территории. Туристы, вернувшиеся с недавних поездок, отмечают улучшенный сервис: жители Египта соскучились по россиянам.
Некоторые туроператоры предлагают прямые рейсы до Каира с экскурсионной программой. Путешественников водят в египетский музей, возят к пирамидам и сфинксу, устраивают морские прогулки.
Более дорогие варианты солнечного Нового года в 2022 году — Мальдивы, Куба, Доминикана, Арабские Эмираты. И днем теплее, и вода приятнее. Сюда можно уехать из соседнего Екатеринбурга, но цена в разы дороже.
Бюджетной альтернативой Египта станет Турция. Туда тоже можно улететь из центра Свердловской области.
Сколько стоит тур в Турцию?
5-звездочный отель на первой береговой линии, где все ультравключено и есть подогреваемые и крытые бассейны, обойдется в 50 000 рублей на человека. Эти же самые условия летом в 2-3 раза дороже.
Море в Турции в это время теплее, чем температура на улице
Фото: Сергей ЕФИМОВ
Какая погода в Турции в декабре и январе?
Днем +16-18 градусов, можно позагорать, а в море — +19.
Везде остается масочный режим, который необходимо соблюдать в общественных местах: в самолете, аэропорту, на таможне и пляжах.
Масочный режим никто не отменял
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Некоторые страны требуют сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Например, 14 сентября Турция объявила, что принимает только сертификаты о двухэтапной прививке «Спутником V». Другие вакцины не считаются.
Требования регулярно меняются, поэтому стоит отдельно отслеживать новости по интересующим направлениям. Сейчас вакцинация не обязательна в трех странах: Черногории, Албании и Доминикане.
Горнолыжный курорт - альтернатива морю
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Если вы предпочитаете отдых в России, то вот топ мест для новогодних праздников:
1. Сочи — горнолыжный курорт «Красная поляна».
Если заселяетесь в отели, то понадобится справка о вакцинации. При аренде квартир и апартаментов это не потребуется. Тур Сочи-Челябинск на неделю стоит 25 000 на человека.
2. Кузбасс — горнолыжный курорт «Шерегеш».
Добраться можно на поезде Челябинск-Кемерово, а оттуда на автобусе или электричке, или на самолете с пересадкой — в Москве или Новосибирске.
3. «Золотое кольцо» России: Санкт-Петербург, Москва, Великий Устюг, Казань.
Можно добраться не только на автобусах, но и на самолетах и поездах.
4. Карелия.
Можно совместить с отдыхом в Петербурге, потому что находится рядом.
5. Владивосток.
6. Тюмень.
7. Сахалин.
8. Башкирия.
СПРАВКА
На новогодние туры в 2022 году кешбэк не предусмотрен.
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