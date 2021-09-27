Куда поехать на новогодние праздники из Челябинска в 2022 году

А что выберете вы? Фото для коллажа: Гусева Евгения, Булатов Алексей

Туроператоры советуют задуматься, куда вы хотите поехать на новогодние праздники. Сейчас билеты и путевки продают по стартовым ценам, а в ассортименте — большой выбор отелей и дат. Через месяц же придется выбирать из чего останется. Куда поехать на Новый год за границу и где отдохнуть зимой в России в 2022 году? О популярных направлениях «Комсомолке» рассказали руководитель челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода и директор по развитию Группы туристических компаний СТТ Мария Кучеренко.

Куда поехать на Новый год за границу из Челябинска?

Накануне новогодних праздников из челябинского аэропорта можно улететь только в одну солнечную страну — Египет. Туда жители не летали 6 лет, потому что страна была закрыта.

Сколько стоит тур в Египет?

Есть два варианта: бюджетный и дорогой. Если хочется сэкономить и встретить Новый год в России, лучше купить билеты перед праздниками. Тогда будут самые низкие цены.

Например, неделя для двоих в 4-звездочном отеле формата «все включено» будет стоить 85 тысяч рублей. Рейсы до Хургады и Шарм-эль-Шейх занимают 5-6 часов.

Египет соскучился по российским туристам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость туров на сам Новый год в 2 раза дороже. В этом случае только за одного путешественника нужно будет заплатить 89 тысяч.

Какая погода в Египте в декабре и январе?

Что для египтян считается зимой, для челябинцев покажется жарким летом. Температура днем — +25-27 градусов. Единственный минус — сильные ветра.

Температура воды комфортная: +21-23, но выходить из моря из-за порывов холодного ветра будет тяжело. Поэтому купаться лучше в подогреваемых бассейнах. Такие есть у отелей 4 и 5 звезд.

Что посмотреть в Египте?

За эти 6 лет многие отели прошли реновацию: в одних построили огромные аквапарки, другие объединили территории. Туристы, вернувшиеся с недавних поездок, отмечают улучшенный сервис: жители Египта соскучились по россиянам.

Некоторые туроператоры предлагают прямые рейсы до Каира с экскурсионной программой. Путешественников водят в египетский музей, возят к пирамидам и сфинксу, устраивают морские прогулки.

Куда поехать на Новый год из Екатеринбурга 2022?

Более дорогие варианты солнечного Нового года в 2022 году — Мальдивы, Куба, Доминикана, Арабские Эмираты. И днем теплее, и вода приятнее. Сюда можно уехать из соседнего Екатеринбурга, но цена в разы дороже.

Бюджетной альтернативой Египта станет Турция. Туда тоже можно улететь из центра Свердловской области.

Сколько стоит тур в Турцию?

5-звездочный отель на первой береговой линии, где все ультравключено и есть подогреваемые и крытые бассейны, обойдется в 50 000 рублей на человека. Эти же самые условия летом в 2-3 раза дороже.

Море в Турции в это время теплее, чем температура на улице Фото: Сергей ЕФИМОВ

Какая погода в Турции в декабре и январе?

Днем +16-18 градусов, можно позагорать, а в море — +19.

Какие коронавирусные ограничения за границей?

Везде остается масочный режим, который необходимо соблюдать в общественных местах: в самолете, аэропорту, на таможне и пляжах.

Масочный режим никто не отменял Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Некоторые страны требуют сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Например, 14 сентября Турция объявила, что принимает только сертификаты о двухэтапной прививке «Спутником V». Другие вакцины не считаются.

Требования регулярно меняются, поэтому стоит отдельно отслеживать новости по интересующим направлениям. Сейчас вакцинация не обязательна в трех странах: Черногории, Албании и Доминикане.

Отдых в новогодние праздники в России 2022: куда поехать из Челябинска

Горнолыжный курорт - альтернатива морю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если вы предпочитаете отдых в России, то вот топ мест для новогодних праздников:

1. Сочи — горнолыжный курорт «Красная поляна».

Если заселяетесь в отели, то понадобится справка о вакцинации. При аренде квартир и апартаментов это не потребуется. Тур Сочи-Челябинск на неделю стоит 25 000 на человека.

2. Кузбасс — горнолыжный курорт «Шерегеш».

Добраться можно на поезде Челябинск-Кемерово, а оттуда на автобусе или электричке, или на самолете с пересадкой — в Москве или Новосибирске.

3. «Золотое кольцо» России: Санкт-Петербург, Москва, Великий Устюг, Казань.

Можно добраться не только на автобусах, но и на самолетах и поездах.

4. Карелия.

Можно совместить с отдыхом в Петербурге, потому что находится рядом.

5. Владивосток.

6. Тюмень.

7. Сахалин.

8. Башкирия.

СПРАВКА

На новогодние туры в 2022 году кешбэк не предусмотрен.

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