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НовостиОбщество3 ноября 2022 6:06

Отдых на Красной поляне в Сочи стал не по карману челябинским туристам

Зато на местных курортах уже разобрали все домики на Новый год
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
На Красной поляне достаточно высокая ценовая политика

На Красной поляне достаточно высокая ценовая политика

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Челябинцы потеряли интерес к Красной поляне в Сочи. Падение спроса по сравнению с предыдущими годами фиксируют турфирмы. Зато на южноуральских курортах забронировали все домики на новогодние праздники.

— Красная поляна остается, по большей части, дорогим отдыхом. Пока пытаются найти отдых в регионе и близлежащих областях, — рассказала на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Зато набирает популярность Шерегеш в Кемеровской области. Последние два года туроператоры даже делают туда пакетные туры. Южноуральцы также ездят в Свердловскую область, но это, как правило, самостоятельный отдых без обращения у турагентства.

И, конечно же, большой спрос на курорты Челябинской области. Даже слишком большой.

— Для того количества желающих, которые хотят отдохнуть — даже челябинцев — у нас не хватает инфраструктуры и мест размещения. Сегодня практически ничего невозможно забронировать в новогодние праздники и каникулярные праздники, — отмечает Инна Лобода. — Коттеджи в конце лета-начале осени были на новогодние праздники забронированы. Будем довольствоваться тем, что осталось.

Если говорить о ценах на пред- и постновогодние программы, то это 10-12 тыс. за номер на завтраках. Прокат и ски-пассы — за дополнительную оплату.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К 2025 году в Челябинске на западном берегу Шершней появится всесезонный центр спорта и отдыха, главной фишкой которого станет горнолыжный склон. Планируется сделать пять трасс длиной до 400 метров с кресельными и бугельными подъемниками, — хороший вариант для новичков. Перепад высот будет 40-50 метров. На случай бесснежной зимы будет искусственное оснежнение.

А на берегу Тургояка построят термальный комплекс. На территории там будут гостиничные номера, кафе и рестораны. Совладельцем компании «Тургояк-Резорт», которая занимается разработкой проекта, является экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин. Вот что он рассказал о будущей стройке.

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