Отдых на Красной поляне в Сочи стал не по карману челябинским туристам

На Красной поляне достаточно высокая ценовая политика Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Челябинцы потеряли интерес к Красной поляне в Сочи. Падение спроса по сравнению с предыдущими годами фиксируют турфирмы. Зато на южноуральских курортах забронировали все домики на новогодние праздники.

— Красная поляна остается, по большей части, дорогим отдыхом. Пока пытаются найти отдых в регионе и близлежащих областях, — рассказала на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Зато набирает популярность Шерегеш в Кемеровской области. Последние два года туроператоры даже делают туда пакетные туры. Южноуральцы также ездят в Свердловскую область, но это, как правило, самостоятельный отдых без обращения у турагентства.

И, конечно же, большой спрос на курорты Челябинской области. Даже слишком большой.

— Для того количества желающих, которые хотят отдохнуть — даже челябинцев — у нас не хватает инфраструктуры и мест размещения. Сегодня практически ничего невозможно забронировать в новогодние праздники и каникулярные праздники, — отмечает Инна Лобода. — Коттеджи в конце лета-начале осени были на новогодние праздники забронированы. Будем довольствоваться тем, что осталось.

Если говорить о ценах на пред- и постновогодние программы, то это 10-12 тыс. за номер на завтраках. Прокат и ски-пассы — за дополнительную оплату.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К 2025 году в Челябинске на западном берегу Шершней появится всесезонный центр спорта и отдыха, главной фишкой которого станет горнолыжный склон. Планируется сделать пять трасс длиной до 400 метров с кресельными и бугельными подъемниками, — хороший вариант для новичков. Перепад высот будет 40-50 метров. На случай бесснежной зимы будет искусственное оснежнение.

А на берегу Тургояка построят термальный комплекс. На территории там будут гостиничные номера, кафе и рестораны. Совладельцем компании «Тургояк-Резорт», которая занимается разработкой проекта, является экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин. Вот что он рассказал о будущей стройке.

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