Место, где удобно выбирать авто всей семьей

Фото: SKODA

Бренд ŠKODA — это не только надежные автомобили, но еще и увлекательный, максимально комфортный процесс покупки автомобиля мечты всей семьей. В интерактивном шоу-руме на Блюхера, 100 ваш новый автомобиль ŠKODA начинается с приветливой улыбки администратора, удобных кресел, в которых можно расположиться и поучаствовать в виртуальном путешествии по любой модели выбранного авто и в любой его комплектации. От этого захватывающего процесса в восторге и дети, и их родители.

Фото: SKODA

Чтобы получить самый честный отзыв на автомобиль, возьмите с собой своего ребенка в «ПЛАНЕТА АВТО ЮГ», официальный дилер ŠKODA. Для каждого маленького, но важного члена семьи на время тест-драйва предоставят комфортное детское кресло. Неподдельные эмоции радости вашего чада — это подтверждение правильного выбора.

Фото: SKODA

В зоне ŠKODA FAMILY развлечения только начинаются. В распоряжении юных гостей шоу-рума на Блюхера, 100 детские автомобили ŠKODA, которые юные непоседливые шумахеры могут протестировать самостоятельно. А для более спокойных детей предложат детские автомобильные раскраски, книжки и интерактивные игры.

Приходите всей семьей в «ПЛАНЕТА АВТО ЮГ», официальный дилер ŠKODA на Блюхера, 100.

ŠKODA ПЛАНЕТА АВТО ЮГ

ул. Блюхера, д.100, 454028, Челябинск, Россия

тел: (351) 749 09 46

Почта: Info@skoda.planeta-avto.ru

Сайт: skoda.planeta-avto.tu

Inst: @skoda_yug

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