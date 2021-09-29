В Челябинске отремонтируют фасады на гостевом маршруте и присвоят звание «Почетный ветеран»

Депутаты исправили Устав города. Фото: гордума

На заседании Челябинской городской Думы приняли несколько решений по благоустройству города, внесли изменения в Устав города и бюджет, утвердили кандидатуры на присвоение звания «Почетный ветеран города Челябинска» и учредили новое СМИ. Несколько вопросов были спорными, но в основном депутаты голосовали единогласно, внося свои предложения на будущее.

Как изменился Устав Челябинска

Поправки в Устав города связаны с изменением федерального законодательства. В документе меняются не только формулировки, но полномочия города.

— Раньше в нашей ответственности был просто ремонт дорог, — привел пример председатель гордумы Андрей Шмидт. — Сегодня это понятие расширено. Теперь город должен следить за всем дорожным хозяйством.

Также появились ограничения для замещения муниципальных должностей лицами, имеющими гражданство либо вид на жительство иностранного государства. Большой блок изменений касается работы Контрольно-счетной палаты, полномочия которой в муниципалитете значительно расширены. Теперь в Уставе прописано, что должность председателя КСП Челябинска, его заместителя и аудиторов относятся к муниципальным должностям. Внесены уточнения и в полномочия контрольно-счетного органа.

На что потратят бюджет

Более 728 млн рублей поступило дополнительно в бюджет Челябинска. Основная часть этой суммы — 528 млн рублей —налоговые и неналоговые доходы, еще 200 млн рублей -межбюджетные трансферты, поступившие из областного бюджета. Средства пойдут на ремонт дорог, архитектурно-художественную подсветку зданий и праздничное оформление города. Также отремонтируют два подземных перехода: на пересечении проспекта Ленина с улицами Свободы и 3-го Интернационала. Особо важное для города приобретение — первая муниципальная библиотека в Чурилово.

— Это давняя история, связанная с наказами избирателей, — отметила глава Челябинска Наталья Котова. — Было очень сложно найти это помещение, я сама договаривалась с застройщиком, чтобы он нам отдал место под библиотеку. Очень надеемся, что до конца года удастся открыть учреждение в Чурилово.

Также на бюджетные средства заменят старые ели на площади Революции. Вместо 3 деревьев высадят 5 крупномерных голубых елей. Благодаря дополнительным доходам снова этой зимой зальют самый большой и самый популярный уличный каток в Челябинске —в парке имени Терешковой.

Исторические дома отреставрируют

Одним из самых обсуждаемых стал вопрос финансовой поддержки капитального ремонта фасадов многоквартирных домов на гостевых маршрутах города. Многие из них являются объектами культурного наследия и их ремонт очень дорогостоящий. Первый этап — участок проспекта Ленина от улицы Российской до Лесопарковой. Средства на эти цели выделены из областного бюджета по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Дом на Ленина, 54 вошел в программу капремонта фасадов. Фото: Google Карты.

Новая традиция для ветеранов

Второй год Челябинская городская дума утверждает претендентов на присвоение звания «Почетный ветеран Челябинска». Кандидатуры представил городской Совет ветеранов. Торжественная церемония награждения состоится 6 октября — в День героев Танкограда.

— В преддверии дня Пожилого человека, а также Дня героев Танкограда мы награждаем ветеранов, внесших личный вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи и передаче ей лучших традиций старшего поколения, — отметил председатель гордумы Андрей Шмидт.

Впервые значки «Почетный ветеран» вручили в 2020 году. Фото: мэрия Челябинска.

Решения будут доступны онлайн

Кроме того, депутаты единогласно проголосовали за учреждение средства массовой информации — сетевого издания «Официальный вестник Челябинской городской Думы». Проект разработан для реализации права гордумы использовать сетевое издание для официального опубликования правовых актов. Это существенно сократит траты на них. Да и жителям Челябинска будет намного удобнее найти нужный документ в интернете.

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