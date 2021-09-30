В Челябинске решили сдать в аренду дом со 115-летней историей

Старинный домик на фоне бизнес-центра смотрится необычно. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Старинный дом в центре Челябинска, расположенный на улице Труда, 64 неподалеку от арт-сквера и новой набережной вдоль реки Миасс, сдают в аренду. Объявление уже разместили на фасаде построенного в 1907-1908 годах здания. Сейчас в помещениях выявленного объекта культурного наследия идет ремонт, но в ноябре в его стенах могут открыть арт-студию. Об этом КП-Челябинск сообщили в управляющей компании «Сан Плаза».

— В этом доме планируется открытие арт-студии, — рассказали КП-Челябинск в управляющей компании «Сан Плаза». — Договор еще не заключен, идут переговоры с потенциальным арендатором. Ясность будет в ноябре. Пока могу сказать, что площадь помещений 164,2 квадратных метра. Сдается цоколь и первый этаж. В настоящее время в здании идет ремонт.

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

По словам координатора группы «АрхиСтраж» Юрия Латышева, дом на Труда, 64 является выявленным объектом культурного наследия.

— В начале ХХ века Челябинск бурно рос, строились новые большие дома. Значительно увеличился спрос на изделия из металла и железа, — рассказал Юрий Латышев. — Купить их можно было на Торговой площади, которая находилась на месте нынешнего сквера около театра Оперы и балета. Дома ряда торговцев тоже были неподалеку. Один из таких домов на улице Сибирской (ныне улице Труда) принадлежал Павлу Васильевичу Беляевскому, занимавшемуся продажей железных изделий в лавке на Торговой площади.

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Дом был построен в 1907-1908 годы. Представлял собой полудомок смешанной конструкции из каменного цокольного этажа, облицованного серым гладко-тесанным гранитом, и верхнего деревянного жилого этажа в четыре комнаты с обшивкой и резным декором.

Фото: Pik174.ru/ Челябинская старина / Ok.ru /

Фото: Pik174.ru из учётной карточки ЦИКНЧ

— Сдавать объекты культурного наследия в аренду вполне можно, — продолжает координатор группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев. — Единственное, что новый арендатор или собственник любые работы — ремонтные и реставрационные — должен делать с согласованием Госкомитета охраны объектов культурного наследия. Дом Беляевского — выявленный объект культурного наследия. Там не определен предмет охраны, поэтому тем более любые работы — внутри или снаружи — должны обязательно согласовываться. Возможно, там необходимо заключение проекта, проведение экспертизы — это все нужно делать. Если работы ведутся без согласования, это, как минимум, административный штраф.

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Согласованы ли ремонтные работы с госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области, пока не ясно. КП-Челябинск направила официальный запрос в ведомство с просьбой дать официальный комментарий на этот счет. Как только он появится в распоряжении редакции, мы его опубликуем.

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Есть даже парковка для велосипедов. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Рядом с домом есть автопарковка. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

В целом в идее разместить в историческом здании арт-студию Юрий Латышев ничего плохого не видит — лишь бы не меняли внешний вид.

— Я в этом доме ни разу не был. Возможно и внутри что-то интересное сохранилось, — добавляет краевед. — По идее нужно обязательно провести историко-культурную экспертизу, определить объект охраны и включить его все-таки в государственный реестр как объект культурного наследия муниципального или регионального значения. Потому что шансов на исключение дома Беляевского из охраняемых государством не вижу. После этого будет понятно, что нельзя изменять без согласования: внешний вид (фасады, форма окон и так далее) или внутренние части здания.

В цоколе установили пластиковые окна. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Пока старинное здание является памятником на основании историко-архитектурного опорного плана Челябинска от 1994 года.

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