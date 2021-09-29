На форуме ШОС в Челябинске озвучили планы по строительству отелей и курортов

Представители стран ШОС обсудили развитие туризма. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Несмотря на закрытые в большинстве стран границы, международное авиасообщение доставило гостей из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана и Ирана в Челябинск на форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Отель в центре города снова наполнился иностранными гостями.

— Noisy russians (шумные русские), доносится реплика одного из гостей в перерыве между сессиями.

Действительно, неформальное общение проходило бурно. Общий язык в деловых контактах помогали найти синхронные переводчики, которые сидели в отдельных будках и наговаривали иностранцам в наушники перевод.

Аркаим — родина стран ШОС

— Мы не случайно собрались в Челябинской области. Здесь Аркаим, откуда 3800 лет назад началась миграция в Индию и Иран — страны ШОС, — начал свою речь начальник управления Ростуризма Демьян Смиловец, который предпочел подключиться онлайн.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Развитие туризма на форуме было выделено в отдельную секцию. Презентации сделали представители Челябинской и Омской областей, Китая, Пакистана и Кыргызстана.

Вице-губернатор Егор Ковальчук озвучил внушительные для Челябинской области цифры: более 7 млн туристов из других регионов и доход гостиниц в 7 млрд рублей за 2020 год. 40 предприятий проводят экскурсии и развивают промышленный туризм. На данный момент реализуются проекты с инвестициями на 9 млрд рублей — это только то, что строится.

— В 2023 году закончится строительство термального отеля «Крутой берег», — назвал основные объекты Егор Ковальчук. — Строится национальный парк спорта и туризма «Тургояк», в составе горнолыжного центра «Солнечная долина» появятся 2 отеля, в Еткуле возводят курорт «Сапфир Урала», в Ашинском районе создается всесоюзный курорт «Врата Урала» на базе «Аджигардака», на прошлой неделе пришли новости о дальнейшем развитии горнолыжного курорта «Завьялиха», который приобрела «Солнечная долина» в качестве дополнительной площадки.

Впечатляющие цифры Китая

После выступления представителя Китая, замначальника комитета по развитию культуры и туризма Народного правительства города Чунцин Цинь Динбо показатели Челябинской области выглядели совсем не внушительно. И это учитывая тот факт, что граница с этой страной до сих пор закрыта.

— У нас проживает более 32 млн человек, в год Чунцин посещают 64 млн туристов, — рассказал онлайн Цинь Динбо.

Город Чунцин исторический, ему более 3 тысяч лет, и приезжают сюда прикоснуться к артефактам и полюбоваться пейзажами. Пока границы закрыты, россияне могут принять участие в онлайн проектах.

Представитель Китая не смог приехать и выступил онлайн. Фото: Ольга ЩАПИНА

Нам не завидно

— Нам и не нужен такой поток туристов, — заметил замдиректора департамента по особо охраняемым территориям Минприроды России Алексей Яковлев — фанат Таганая.

Федеральный чиновник родился и вырос в Челябинске. Теперь защищает заповедники по всей стране. По его мнению, за последние 10 лет это место встало наравне с брендами Алтая и Саянов, и Китаю нам совсем не завидно, наоборот, количество туристов нужно ограничивать.

— Я в течение последних 10 лет руководил национальным парком «Таганай», с ноября 19 года к нам присоединен парк «Зигальга», — рассказал Алексей Яковлев. — Раньше это была достаточно посредственная территория, туристический поток был абсолютно не организованный и очень небольшой. О том, что это природоохранная территория, никто не знал. Сейчас Таганай бьет рекорды по посещаемости по сравнению с предшествующими годами. Но Таганаю не нужно наращивать туристический поток. Привлечь миллион человек не сложно, проблема в том, что это будет уже не экологический туризм.

На секции каждый докладчик по большей части хвалил свой регион. Это и понятно: при закрытых границах внутренний туризм стал трендом №1. Но появились и новые международные проекты. В пример привели туристический маршрут «Великий чайный путь», куда вошли Россия, Монголия и Китай. Нашу страну в проекте представляют 13 регионов, в том числе Челябинская область.

Губернатор Алексей Текслер и полпред Киргизской Республики Мирбек Кожоев подписали соглашение. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Переводчики транслируют речь иностранным гостям в наушники на разных языках. Фото: Ольга ЩАПИНА

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