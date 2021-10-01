Когда начнутся осенние каникулы у школьников Челябинска в 2021

Каникулы растянутся с 4 октября по 28 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый месяц учебы позади, и родители с детьми уже мечтают об отдыхе. Но как скоро школьники отправятся на первые в этом учебном году длительные выходные? «Комсомолка» выяснила, когда начнутся осенние каникулы и сколько они будут длиться.

Самое важное, о чем нужно знать родителям — нет правил, когда все школы должны уйти на отдых. Каждое учебное заведение решает этот вопрос самостоятельно.

— Сроки и продолжительность каникул устанавливаются календарным учебным графиком, который является частью образовательной программы. Таким образом, в соответствии со ст. 28 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» установление сроков и даты каникул входит в исключительную компетенцию школы, — прокомментировали в комитете по делам образования Челябинска.

Так совпало, что основная волна учеников будет отдыхать в первую неделю ноября. Большинство школ проведут каникулы с 30-31 октября по 7 ноября. На эти же даты придется праздничный День народного единства, который проходит 4 ноября, так что, возможно, у детей добавится еще один выходной.

Есть образовательные учреждения, которые разделяют потоки учеников, и делают каникулы сначала для начальных и средних классов, а затем для старшеклассников. Так будет, например, в 59, 84 и 86 школах. Правда, разница между уходом первых и вторых составляет один день: то есть ученики 10 и 11 классов будут отдыхать на день меньше своих однокашников.

Некоторые ученики уйдут на неделю раньше остальных. Так, в 11 лицее осенние каникулы начнутся уже 4 октября и продлятся шесть дней. Дополнительно в этой же школе сделают выходные в ноябре: с 15 по 20 число.

Самые поздние каникулы будут у 153 школы. Там тоже перерыв между учебой разделят на два промежутка: сначала ученики пойдут отдыхать 11-17 октября, а затем с 22 по 28 ноября.

Интересно, что самые длинные осенние каникулы ожидаются в 54 школе и гимназии № 100: с 27 октября по 7 ноября — это 12 дней. А вот меньше всех будут отдыхать ученики 11 лицея и 62 школы: всего шесть дней. Правда, конец их каникул выпадает на субботу, поэтому в итоге они все равно пробудут на каникулах неделю.

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