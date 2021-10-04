Long Fashion Weekend в Челябинске: музей как декорация модного показа

Яркий праздник моды стал главным fashion-событием в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В минувшую субботу в Челябинске триумфально прошло финальное шоу сезона Long Fashion Weekend. Генеральным партнером шоу выступила Южно-Уральская железная дорога. Площадкой для юбилейного, десятого, модного показа стал Центр исторического наследия ЮУЖД.

Показ стартовал у паровозов - легендарных экспонатов Музея железнодорожной техники ЮУЖД. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Модели на фоне экспонатов, рассказывающих о развитии железной дороги на Южном Урале, — сочетание необычное!

ДОСЬЕ «КП»

Южно-Уральская железная дорога входит в число крупнейших отечественных магистралей. Это начальное звено Транссиба — самой протяженной железной дороги в мире. Сегодня эксплуатационная длина ЮУЖД — 4545 км, развернутая длина — свыше 7500 км.

Перед началом шоу зрители собирали мозаику – символ цикличности моды и жизни. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНТСТВА

Одиннадцать показов модельеров из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Мурманска, Омска, Улан-Удэ; уникальные локации — открытая площадка в сияющем огнями музее железнодорожной техники. Который, кстати, отметил 1 октября первый год своей работы, за короткий период завоевав популярность у челябинцев и гостей города. На туристической карте мегаполиса Центр исторического наследия занял твердые позиции.

Эксперты сравнивают оригинальность архитектуры Центра исторического наследия ЮУЖД с музеем Гуггенхайма в Нью-Йорке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Музейное пространство прекрасное, — говорит искусствовед, модельер, продюсер LFW Елена Ермаковишна. — Локация очень эффектная, аналогов которой нет в России. Спиралеобразной планировкой напоминает музей Гуггенхайма в Нью-Йорке. Архитекторы воплотили в жизнь фразу «История развивается по спирали». Тема LFW — цикл. Цикл — это переход на новый уровень, и мы искали локацию, близкую к нашему ощущению. Южно-Уральская железная дорога — это место, где наш город «перезапустился» в своем развитии с приходом Транссибирской магистрали. Мы приглашаем наших гостей побывать в Центре исторического наследия ЮУЖД еще, ознакомиться с экспозицией, послушать потрясающие рассказы экскурсоводов.

Елена благодарит ЮУЖД за активное сотрудничество:

— Удивительно открытые, гибкие, крутые люди, легко откликающиеся на любое предложение. Благодарю начальника службы корпоративных коммуникаций ЮУЖД Екатерину Сергееву за профессионализм.

Коллекция от челябинского модельера Татьяны Котовой уже покорила Неделю моды в Милане. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ И ТЕХНИК НА ПОДИУМ ВЫШЛИ

В показе участвовали 13 сотрудниц ЮУЖД. На подиум вышли начальник станции Верхний Уфалей, инспектор билетного бюро, техник, расшифровщик скоростемерных лент, приемосдатчик груза и багажа станции Кыштым. ЮУЖД обслуживает огромную по площади территорию: Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую, частично Самарскую, Саратовскую, Свердловскую области, участок Республики Башкортостан и северную часть Республики Казахстан.

Сотрудницы ЮУЖД – звезды модного показа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Моделями пожелали стать даже сотрудницы Петропавловского отделения, что в шести с половиной часах пути от Челябинска. Если бы нужно было обеспечить моделями весь показ, ЮУЖД с задачей точно бы справилась: потенциал территориального филиала ОАО «РЖД» огромен. Для простых горожан важно понимать, что мода — она для всех, а не только для девушек с идеальной фигурой.

Синий цвет - фаворит нынешнего сезона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Конечно, потребовались репетиции: оттачивали походку, ставили осанку, учились красиво держать голову. Девушки заявляют, что теперь красоту будут нести гордо, с прямой спиной и высоко поднятым подбородком. Коллекцию омского модного дома «AP Design» показали блестяще: после демонстрации их окружила стайка девчонок-поклонниц. Маленькие фанатки большой моды делали селфи с моделями.

— У меня есть приемосдатчица, высокая красавица модельной внешности, — говорит начальник станции Верхний Уфалей Оксана Иванкина. — Я ей посоветовала участвовать в показе. А потом подумала: может, и мне счастья попытать. И нас обеих отобрали. Конечно, на основной работе свободного времени нет, но мы не пропустили ни одной репетиции. Коллектив у нас преимущественно мужской, и на таких мероприятиях, как LFW есть возможность почувствовать себя женщиной. Я всегда была высокой, но в мое время рост воспринимался скорее как недостаток. Сейчас же мне подарили уникальный шанс стать звездой и королевой.

Красавицы из ЮУЖД держались уверено и дарили зрителям улыбки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Опыт невероятный. Было много волнения, но публика дарила столько радости, что мы переполнены положительной энергией. Конечно, участие зарядило внутренней уверенностью. Я горжусь тем, что работаю на Южно-Уральской железной дороге: внимание к коллективу максимальное. Мои коллеги — открытые, творческие люди, — радуется инспектор билетного бюро станции Челябинск Виктория Щапова, тоже ставшая моделью.

Селфи с поклонницами. Шоу удалось! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

— Мы были счастливы стать частью знакового для Южного Урала события, — комментирует руководитель службы корпоративных коммуникаций ЮУЖД Екатерина Сергеева. — Рады, что наш Центр исторического наследия стал подиумом. Он открылся 1 октября 2020 года, и к настоящему времени его посетило более 15 тысяч гостей. На площади более чем 2 тыс. квадратных метров расположено 22 тысячи экспонатов. Четыре этажа опоясывает огромный плазменный экран площадью 86 тысяч квадратных метров. Когда Южно-Уральская железная дорога еще проектировала музей, думали о том, что пространство будет использоваться не только как экспозиционная площадка, а явилось бы точкой притяжения горожан. Но даже в самых смелых мечтаниях не могли предположить, что в его стенах состоится модный показ. В коллаборации с LFW получилось потрясающе.

Живой звук - изюминка шоу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участник LFW, дизайнер из Мурманска Александра Гапанович, владелица бренда Sasha Gapanovich, в восторге от шоу:

— В музее столько воздуха и света! Организаторы и генеральный партнер тонко уловили временную линию, представленную в музее, и цикличность моды и жизни. Порадовала челябинская публика, доброжелательная и активная. Увезу в холодный Мурманск в сердце ваши горячие аплодисменты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный инженер ЮУЖД Валерий Яковлев на церемонии закрытия LFW:

— Этот праздник стал отличным подарком к дню рождения компании «Российские железные дороги» и Центра исторического наследия. Большое спасибо организаторам, дизайнерам и моделям. Очень приятно было видеть сегодня в показе железнодорожниц, которые выступали на уровне профессиональных моделей. Нам есть чем гордиться, и я приглашаю всех в наш музей и в путешествия по железной дороге.

Праздник моды и стиля в Челябинске удался. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НА ЗАМЕТКУ

Что носить нынешней зимой

Цвет: хаки; все оттенки серого, снежно-белый, льдисто-голубой, лавандовый, фуксии, total black, алый.

Фактура ткани: шерсть, фатин, шелк, хлопок.

Силуэт: свободный в стиле ампир; приталенный; ower size.

Длина: демократичный выбор — от мини до «платье в пол».

Акцент на стежку: много простеганных элементов в верхней одежде. Как раз для нашей зимы.

Дополнительные детали: воланы, кружева, оборки, банты. Акценты в виде металлических цепей как украшение жакетов.

Обувь: протектор, шнуровка лентами, вечерние остроносые туфли.

Стиль: casual, спорт-шик, ампир (завышенная талия).

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