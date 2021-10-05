В официальном дилерском центре SKODA прошли детские уроки ПДД

Фото: SKODA

1 и 2 октября дилер встречал маленьких гостей и рассказывал про правила дорожного движения.

Ребята проходили детский тест-драйв внутри салона и узнали для себя много новой и полезной информации. А также, своими руками дети сделали настоящий светофор. Каждый участник мероприятия получил мини-призы и угощения.

Данные уроки очень полезны в настоящее время. Безопасность семьи и детей — это важная часть нашей жизни.

ŠKODA КРОХА — проект, который является неотъемлемой частью марки ŠKODA. На следующий год будем ждать ребят и их родителей, которые не смогли присутствовать в этот раз.

Чешский дом приглашает всю семью на семейный тест-драйв, автомобили оснащены детскими креслами. Записывайтесь на тест-драйв заранее по телефону: (351) 211-34-00.

Официальный дилер ŠKODA - автоцентр «Чешский дом». Ул. Братьев Кашириных, 126/1.

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