Завтрак с «Комсомолкой» в популярной кофейне Челябинска теперь можно выпить кофе и почитать свежую прессу

Ежедневная газета стоит 12 рублей, а "толстушка" - на 3 рубля дороже Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтраки в кофейне «Пенка» теперь пройдут с двойной пользой, ведь к утреннему кофе вам предложат свежий номер газеты «Комсомольская правда». Ежедневно в «Пенке» подают свежие десерты, а с 1 октября — еще и новый выпуск «Комсомолки»!

Идеальное сочетание: вкусный завтрак и свежие новости Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Газета выходит по вторникам, средам и пятницам: ежедневный номер стоит 12 рублей. А цена еженедельной «толстушки», которая выпускается по средам, — 15 рублей. На сегодня это лучшая цена на «Комсомолку» в Челябинске.

Газету спрашивайте у официанта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кофейня «Пенка»:

пр. Ленина, 54,

с 8:00 до 22:00,

ознакомиться с меню.