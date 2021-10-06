Завтрак с «Комсомолкой» в популярной кофейне Челябинска теперь можно выпить кофе и почитать свежую прессу

Ежедневная газета стоит 12 рублей, а "толстушка" - на 3 рубля дороже
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Завтраки в кофейне «Пенка» теперь пройдут с двойной пользой, ведь к утреннему кофе вам предложат свежий номер газеты «Комсомольская правда». Ежедневно в «Пенке» подают свежие десерты, а с 1 октября — еще и новый выпуск «Комсомолки»!
Идеальное сочетание: вкусный завтрак и свежие новости
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Газета выходит по вторникам, средам и пятницам: ежедневный номер стоит 12 рублей. А цена еженедельной «толстушки», которая выпускается по средам, — 15 рублей. На сегодня это лучшая цена на «Комсомолку» в Челябинске.
Газету спрашивайте у официанта
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кофейня «Пенка»:
пр. Ленина, 54,
с 8:00 до 22:00,