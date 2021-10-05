«К родителям пригласили психолога»: мама выпускницы 11 класса – о новом списке литературы для ЕГЭ

Эти книги сейчас в работе, а для подготовки надо три раза по столько же.

учебный год только начался, а у выпускников уже стресс от предстоящих экзаменов. В этом году изменился и список литературы для тех, кто собирается сдавать профильный ЕГЭ и поступать на гуманитарные специальности. Мама выпускницы Инна Кумейко поделилась своим мнением:

— Иногда мне кажется, что я не готовилась к поступлению в университет. Что на филфаке я, книгочей с четырехлетнего возраста, оказалась случайно. «Раздвоение личности» произошло после того, как моя дочь, ученица 11 класса, начала готовиться к ЕГЭ.

Куда может поступить дитя филологов и журналистов, внучка и правнучка журналистов, сестра журналиста? Конечно, на филфак. Путь ясный, торный, подготовка должны быть нормальной — решила дочь, и мы ее поддержали.

К сдаче экзамена по литературе в выпускном 10 классе в 1989 году я готовилась, перечитывая произведения художественной литературы, штудировала критические произведения, набивала руку в написании сочинений. В рамках школьного расписания было небольшое количество занятий после уроков с учителем, всем классом. Никакой персональной подготовки.

ВСЕ СИДЯТ НА РЕПЕТИТОРАХ

Система современного школьного образования устроена так, что без репетиторов сдающему экзамены не обойтись. Как родитель я точно знаю, что школа готовит на крепкое «три» или робкое «четыре».

Еще несколько лет назад в фойе школьных зданий открыто лежали рекламные буклеты разнообразных курсов — как-то само собой считалось, что дополнительная помощь нужна. Потом открытая пропаганда курсов ОГЭ и ЕГЭ отменилась. Наверное, чиновники Минпросвещения решили не «лажать» так открыто образовательную систему, которая, выходит, подготовить ученика к экзаменам не может.

Не отменилась, впрочем, суть — все равно все сидят на репетиторах. Хорошо, пандемия подарила формат онлайн-работы. Отпала нужда ребенку мотаться по городу от одного препода к другому, тратить на дорогу драгоценное время.

У моей дочери, 10 класс окончившей всего с двумя четверками (физика и астрономия — почему-то), четыре платных репетитора. Русский, математика, обществознание и литература. Половина моей зарплаты идет на подготовку к ЕГЭ.

К литературе мы готовимся онлайн: моя университетская подруга, преподаватель частной школы, порекомендовала учителя из Санкт-Петербурга, открывшего курсы по подготовке к госам. Летом мы купили пробник: в течение двух месяцев дети разбирали произведения из программы 10 класса. Отлично «промяли» темы романов «Преступление и наказание» Достоевского, «Обломова» Гончарова; «разжевали» проблемы романа «Отцы и дети» Тургенева, разобрали лирику Фета и Тютчева.

Пристрелка была удачной: я тоже с удовольствием слушала лекции. Мы купили годовой курс.

В подготовке в ЕГЭ есть такое понятие как кодификатор. В разрезе литературы — это список произведений.

Пандемия ковида, когда ЕГЭ-2020 переносили несколько раз, видимо, побудила чиновников федерального Минпросвещения перетряхнуть список литературы для сдающих в 2021 году: его максимально упростили. Ну, только «Му-му» не хватало. Мы готовились летом по нему: дочь с наслаждением открыла для себя Шолохова, влюбилась в героев «Войны и мира», прочла произведения других авторов.

ЕСЛИ ВСЕ ПРОЧЕСТЬ В ШКОЛЕ, НЕЗАЧЕМ ИДТИ В ВУЗ

Мы знали, что выйдет кодификатор-2022, но не знали, что нас ждет. В начале сентября Москва опубликовала список литературы, состоящий из трех частей — «А», «В» и «С». Во всех — примерно одни и те же авторы — их 120. Впервые появилась «зарубежка» — Бальзак, Гюго, Шоу, Эко, Маркес, Мериме, Метерлинк, Хаксли. Есть зарубежная поэзия: Бодлер, Блейк, Рембо, Элиот, Шекспир.

Список «А» — обязателен, его можно осилить. Список «В» — из разряда «желаемо знать». Что ж, можно попытаться.

Список «С» мы с университетской подругой изучали, подняв брови. Если его прочитать — на филфаке нечего делать! В него впихнули все, буквально все. Есть, например, довлатовская «Зона» — неординарное, мягко говоря, произведение даже в наши вольные времена. Или — «Санька» Захара Прилепина — о молодом нацболе, активисте радикального левопатриотического движения. Есть Флобер, Мопасан, Золя; вся плеяда отечественной литературы.

На хватало только курса детской книги. Даже обидно: про «Денискины рассказы» Виктора Драгунского и «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс забыли, что ли? А «Приключения Чиполлино» Джанни Родари — это же политический памфлет, рассчитанный на взрослого читателя!

В списке — более 200 стихотворных произведений — от Державина до Аполлинера. Отлично, конечно, тренирует память. И годится студентам театральных вузов — у них ремесло такое, огромные роли наизусть заучивать.

А выпускнику 11 класса как все переварить, усвоить, разобрать и донести в итоговой работе?

ОДОЛЕТЬ НАПАСТЬ И НЕ ПРОПАСТЬ

У родителей детей, готовящихся ЕГЭ по литературе в онлайн школе, есть свой чат. Естественно, он полыхал паникой после публикации кодификатора. Самый частый вопрос — «Все прочитать реально?». Кураторы курса, члены экспертной комиссии ЕГЭ Санкт-Петербурга, руководитель курса, для которых список тоже стал огромным сюрпризом, ответили честно: нет. И провели занятие с психологом на тему «Как помочь ребенку подготовиться к экзамену». Помню, мои родители понятия не имели о том, как я готовлюсь к выпускным.

Тогда для чего список литературы сделали неподъемным? Чтобы завалить детей, и они не прошли бы на бюджет? Ну, так многие семьи давно копят деньги или планируют взять льготный образовательный кредит. Может, составители решили, как в детстве, показать, «кто здесь самый умный» — что ж, это у них получилось.

На «профессиональном совете» с подругой-филологом и дочерью-выпускницей мы решили из списка «С» взять ключевые произведения. Например, по теме «Человек — природа» — повествование Виктора Астафьева «Царь-рыба». Или — душераздирающий роман Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей».

По теме «Моральный выбор» — повесть Василя Быкова «Сотников».

Тема «Война» — документально-очерковая книга «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич. Отлично, что, несмотря на странное нынешнее отношение автора к России, повесть не выключили из числа рекомендованных: произведение не теряет актуальности.

По лирике: решили выучить по три произведения по направлениям «Любовная лирика», «Пейзажная лирика», «Война», «Философская лирика», «Гражданская лирика» и пр.

Надеюсь, всем миром мы одолеем эту напасть — ЕГЭ. Подготовка к которому так отличается от тех выпускных школьных испытаний, которые когда-то держала я.

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