Актриса Юлия Пересильд взяла в космос игрушку, связанную челябинской мастерицей

Фото: Yellow, Black and White

Актриса Юлия Пересильд, которая прибыла на Международную космическую станцию для съемок художественного фильма, взяла с собой в орбитальный полет талисман — игрушечного галчонка. Птицу своими руками связала жительница Челябинска Наталья Мамаева.

Игрушка — символ благотворительного фонда «Галчонок», который учредила Юлия Пересильд. Фонд помогает детям и молодым людям с органическими поражениями центральной нервной системы.

Челябинка Наталья Мамаева уже несколько лет изготавливает на продажу вязаные игрушки и сувениры.

— На протяжении пяти лет я вяжу игрушки для благотворительного фонда «Галчонок», — рассказала мастерица.

Фото: Наталья Мамаева

Несмотря на такое долгое сотрудничество с фондом, космический полет одной из игрушек стал для челябинки сюрпризом.

— Не ожидала такого, конечно. И удивилась, и обрадовалась, — призналась Наталья Мамаева.

Игрушка во время полета на орбиту стала индикатором невесомости. По традиции космонавты берут с собой небольшие талисманы, которые «взлетают» в момент, когда космический корабль выходит на целевую орбиту и наступает невесомость. Если талисман-индикатор привязать на нитку, то по частоте его колебаний в можно даже определить уровень перегрузки.

Юлия Пересильд полетела на МКС вместе с режиссером Климом Шипенко и командиром экипажа, космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле «Союз МС-19». Талисманами экипажа, помимо галчонка, стали игрушечные снежный барс и Чебурашка.

Фото: Yellow, Black and White

«Первый киноэкипаж» собирается снимать на борту МКС фильм «Вызов». Будущую киноленту позиционируют как первый художественный фильм созданный в космосе. Героиня Юлии Пересильд — хирург, который летит на орбиту, чтобы спасти пострадавшего космонавта. Роль пациента исполнит настоящий космонавт Олег Новицкий, свои роли будут и у двух его коллег — Петра Дуброва и Антона Шкаплерова. Ожидается, что актриса и режиссер вместе с Олегом Новицким вернутся на землю 17 октября на корабле «Союз МС-18».

Ранее Юлия Пересильд рассказала, что надеется получить удовольствие от полета и съемок, а на страх у нее просто нет времени.

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