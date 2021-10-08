Без подарка никто не останется: подведены итоги конкурса детских рисунков «Раскрась Челябинск»

Фото: Сергей ГАПОН

«Комсомольская правда» подвела итоги конкурса «Раскрась Челябинск», организованный совместно с нашими партнерами ко Дню города. Спешим обрадовать вас результатами по итогам голосования.

В категории 4-7 лет:

1 место Виталий Пейс, 5 лет — 1925 голосов

2 место Ангелина Дорохова, 7 лет — 1204 голоса

3 место Мария Иванова, 7 лет — 1171 голос

В категория 8-10 лет:

Единственный участник, он же и победитель — Ксения Борисенко, 8 лет — 132 голоса

В категории 11-12 лет:

1 место Ксения Писклова, 11 лет — 393 голоса

2 место Юлия Шумакова, 11 лет — 139 голосов

3 место Влада Серова, 11 лет — 85 голосов

Каждый победитель получит подарочный набор, в который входит:

— 3 пригласительных билета в кинотеатр «Мегаполис»;

— 3 пригласительных билета на Колесо обозрения 360;

— Подарочный сертификат в Семейное пространство «Хлоп-Топ».

Специальный приз от партнера конкурса Сети ювелирных салонов «Самоцветы» — серебряные кафы — получают 3 участницы:

Анна Касымова

Варвара Макеева

Екатерина Степкина

Всем деткам, принявшим участие в конкурсе, также достаются памятные подарки:

— Детский журнал «Фиксики» от Издательского дома «Комсомольская правда»;

— Входной билет на 1 ребенка в Семейное пространство «Хлоп-Топ».

Призы и подарки можно получить в офисе медиагруппы «Комсомольская правда»

г. Челябинск

ул. Красная 4, 6 этаж, редакция

С понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00

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