Без подарка никто не останется: подведены итоги конкурса детских рисунков «Раскрась Челябинск»

Фото: Сергей ГАПОН
«Комсомольская правда» подвела итоги конкурса «Раскрась Челябинск», организованный совместно с нашими партнерами ко Дню города. Спешим обрадовать вас результатами по итогам голосования.
В категории 4-7 лет:
1 место Виталий Пейс, 5 лет — 1925 голосов
2 место Ангелина Дорохова, 7 лет — 1204 голоса
3 место Мария Иванова, 7 лет — 1171 голос
В категория 8-10 лет:
Единственный участник, он же и победитель — Ксения Борисенко, 8 лет — 132 голоса
В категории 11-12 лет:
1 место Ксения Писклова, 11 лет — 393 голоса
2 место Юлия Шумакова, 11 лет — 139 голосов
3 место Влада Серова, 11 лет — 85 голосов
Каждый победитель получит подарочный набор, в который входит:
— 3 пригласительных билета в кинотеатр «Мегаполис»;
— 3 пригласительных билета на Колесо обозрения 360;
— Подарочный сертификат в Семейное пространство «Хлоп-Топ».
Специальный приз от партнера конкурса Сети ювелирных салонов «Самоцветы» — серебряные кафы — получают 3 участницы:
Анна Касымова
Варвара Макеева
Екатерина Степкина
Всем деткам, принявшим участие в конкурсе, также достаются памятные подарки:
— Детский журнал «Фиксики» от Издательского дома «Комсомольская правда»;
— Входной билет на 1 ребенка в Семейное пространство «Хлоп-Топ».
Призы и подарки можно получить в офисе медиагруппы «Комсомольская правда»
г. Челябинск
ул. Красная 4, 6 этаж, редакция
С понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00
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