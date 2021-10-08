В Роспотребнадзоре рассказали, кого коснется обязательная вакцинация от COVID-19

Глава регионального управления Роспотребнадзора назвал ситуацию по заболеваемостью COVID-19 неблагополучной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области с 11 октября работодатели отдельных категорий граждан должны обеспечить вакцинацию для своих сотрудников. Соответствующее постановление 8 октября подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Рассказываем, кого это коснется.

В постановлении о проведении профилактической вакцинации от COVID-19 по эпидемическим показателям сказано, что обеспечить ее с 11 октября необходимо для жителей Челябинской области от 18 лет и старше работающих:

* В образовательных организациях;

* Медицинских организациях;

* Сфере обслуживания населения:

- торговли,

- общественного питания,

- транспорта общего пользования,

- соцзащиты и социального обслуживания населения, в том числе в организациях по уходу за престарелыми,

- жилищно-коммунального хозяйства,

- в организациях, оказывающих гостиничные услуги,

- бытовые (в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток и иные подобные услуги),

- услуги почтовой связи,

- в МВЦ,

- клиентских подразделениях финансовых организаций и организаций, осуществляющих билетно-кассовое обслуживание,

- организаций физкультуры и спорта, фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, массажных и СПА-салонов,

- театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, выставочных залов, библиотеках, развлекательных и досуговых организациях,

- детских досуговых игровых комнат и помещений, организациях отдыха детей и их оздоровления, организациях по присмотру и уходу за детьми, детских развивающих центрах и иных подобных организаций для несовершеннолетних.

* Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления.

Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru

Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru

Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru

Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru

Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru