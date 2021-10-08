В Роспотребнадзоре рассказали, кого коснется обязательная вакцинация от COVID-19

Глава регионального управления Роспотребнадзора назвал ситуацию по заболеваемостью COVID-19 неблагополучной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области с 11 октября работодатели отдельных категорий граждан должны обеспечить вакцинацию для своих сотрудников. Соответствующее постановление 8 октября подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Рассказываем, кого это коснется.
В постановлении о проведении профилактической вакцинации от COVID-19 по эпидемическим показателям сказано, что обеспечить ее с 11 октября необходимо для жителей Челябинской области от 18 лет и старше работающих:
* В образовательных организациях;
* Медицинских организациях;
* Сфере обслуживания населения:
- торговли,
- общественного питания,
- транспорта общего пользования,
- соцзащиты и социального обслуживания населения, в том числе в организациях по уходу за престарелыми,
- жилищно-коммунального хозяйства,
- в организациях, оказывающих гостиничные услуги,
- бытовые (в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток и иные подобные услуги),
- услуги почтовой связи,
- в МВЦ,
- клиентских подразделениях финансовых организаций и организаций, осуществляющих билетно-кассовое обслуживание,
- организаций физкультуры и спорта, фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, массажных и СПА-салонов,
- театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, выставочных залов, библиотеках, развлекательных и досуговых организациях,
- детских досуговых игровых комнат и помещений, организациях отдыха детей и их оздоровления, организациях по присмотру и уходу за детьми, детских развивающих центрах и иных подобных организаций для несовершеннолетних.
* Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления.
Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru
Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru
Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru
Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru
Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru
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