«Не верю, я прыгал с ним»: парашютисты Челябинска скорбят по погибшему в Татарстане инструктору

Олег Кублицкий несколько лет возглавлял десантную службу ДОСААФ. Фото: Олег Кублицкий/vk.com

В списках погибших в авиакатастрофе самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана парашютист из Челябинска Олег Кублицкий. Информацию «Комсомольской правде» подтвердили в Челябинском областном аэроклубе ДОСААФ России.

На борту самолета находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Предварительно сообщается, что у Л-410 отказал один из двигателей.

— К сожалению, это правда, — сообщил начальник аэроклуба Михаил Драпиковский. — Олег часто ездил в Мензлинск в качестве тандем-инструктора, совершал прыжки.

На своей странице в соцсетях Олег Кублицкий приглашает на совместные прыжки в Татарстан:

— Веселые тандемы на DZ Мензелинск. Ждем всех на прыжки! — все еще висит сообщение.

Жена Олега Кублицкого также прыгает с парашютом. Фото: Олег Кублицкий/vk.com

— Сегодня в Мензелинске погиб наш друг, единомышленник, добрый, веселый, ответственный, лучший начальник парашютно-десантной службы, которого я знала, — пишет представитель Федерации парашютного спорта Челябинска.

— Олег руководил парашютной секцией, а я учебным центром «Небо» (Дельтапланеризм и парапланеризм), — рассказывает Павел Елизарьев . — Он учил людей прыгать с парашютом, я летать на дельтаплане и параплане. Мы базировались на одном аэродроме «Калачево». Человек, который любит небо, практически живет на аэродроме. Вот это про него.

Супруга Олега Кублицкого также занимается парашютным спортом.

Семья погибшего парашютиста получит материальную помощь правительства Челябинской области. Фото: Олег Кублицкий/vk.com

— Не верю...я прыгал с ним...и был первым у него, — говорить другой парашютист Талгат Игралеев, который совершил первый тандемный прыжок с Олегом. — Олег наш, в Татарстан ездил прыгать. В нашем ДОСААФе был инструктором, тандем-инструктором и начальником ПДС. Но летом ушел и прыгал там, где есть возможность.

Правительство Челябинской области приняло решение об оказании материальной помощи семье погибшего Олега Кублицкого из областного бюджета. Также при необходимости родственникам будет предоставлена помощь психологов.

Самолет с силой ударился о землю и переломился пополам. Фото: МЧС Татарстана.

10 октября в 9.05 в Мезелинском районе с аэродрома местного аэроклуба взлетел самолет L-410. На борту находились 20 парашютистов и два пилота. На высоте 70 метров командир экипажа Михаил Беляев и пилот Александр Зыков сообщили об отказе левого двигателя. Позже очевидца рассказали, что L-410 лег на левое крыло, чтобы не рухнуть на жилые дома. При приближении к земле самолет задел крылом автомобиль «Газель», перевернулся, с силой ударился о землю и переломился пополам.

Пять пострадавших увезли в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, одного - в Республиканскую клиническую больницу. По окончательным официальным данным, в авиакатастрофе погибли 16 человек.

В связи с авиакатастрофой в Мензелинском районе 11 октября в республике объявлен днем траура.

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