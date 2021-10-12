Кто будет влиять на облик Челябинска: смотрим состав нового Архитектурного совета

На Совете будут обсуждаться все важные для города вопросы в сфере градостроительства Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске изменили состав Архитектурного совета при администрации. Теперь обсуждать проекты, генплан и другие вопросы облика города будут не только опытные архитекторы, но и молодежь. Смотрим, с кем будет советоваться главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

— По своей сути Архитектурный совет помогает коллегиально решать те или иные вопросы, связанные с обликом города, выявлять ошибки, искать решения, определяться, куда двигаться. Бывают ситуации, когда главному архитектору пытаются навязать тот или иной объект. Тогда обсуждение выносится на Совет. Заседания проходят под протокол, а в заключении выносится итоговое решение. Но и оно не является окончательным, а только рекомендательным, — рассказал член ЧРО ОО организации «Союз архитекторов России» Сергей Шумаков, который входил и в Совет при предыдущем главном архитекторе Николае Ющенко.

Он, кстати, тоже вошел в обновленный Совет. Предыдущий состав утверждали еще под его руководством в 2018 году. В этом году приняли и новое положение о Совете. В нем прописаны правила участия и обязанности участников. Так, например, нет требований по квалификации — то есть не прописано, что член Совета должен быть обязательным участником «Союза архитекторов России». Это и позволило включить в него новые лица.

— Мы обсуждали это с Павлом Дмитриевичем. Он решил, что на его взгляд, Архитектурный совет не должен состоять в основном из архитекторов с большим опытом. Грубо говоря, нужна молодая кровь, прогрессивная молодежь, — добавил Сергей Шумаков.

В этом году совет пополнился молодыми архитекторами Фото: Кирилл САДЫКОВ

В прошлом составе было 11 членов, из них только четверо перекочевали в новый. Это, как мы уже написали выше, Сергей Шумаков, возглавляющий студию архитектурного проектирования своего имени. Среди работ студии в Челябинске — «Король-плаза», «Западный луч», «Утюг» на Алом поле, интерьер ж/д вокзала и другие проекты, в том числе общественных пространств. Перешел в новый Совет и директор архитектурной студии «Стальное вымя» Сергей Савчук, главный идеолог ЖК «Манхэттен». В соцсетях студии сейчас больше анонсируются проекты в Подмосковье. Директор творческой архитектурной мастерской «ЗОДЧИЙ», архитектор Виктор Фуксман тоже будет принимать участие в Совете. Как говорится в открытых источниках, по его проектам построен дом на Цвиллинга, 79, на Энгельса, 42а, Энтузиастов и пр. Еще один член нового совета из «стареньких» — замначальника Управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Сергей Самсонов. И, конечно же, бывший главный архитектор Николай Ющенко.

Но гораздо интереснее посмотреть, кто из новичков теперь будет выступать в качестве экспертов. Это замглавного архитектора Челябинска Ольга Никитина и вице-мэр по строительству Владимир Шамне, занявший должность в сентябре 2019 года. Кроме того, в Совет вошел в прошлом главный архитектор Челябинска, член ЧРООО «Союз архитекторов России» Сергей Кузнецов (директор ООО «Сергей Кузнецов проект»), а также главный архитектор компании «Голос. Девелопмент» (бывший «Легион», — прим. ред.) Владимир Болотов. В числе проектов компании микрорайон «Ньютон», «Башня свободы», сквер на Алом поле и пр.

Обсуждать на Совете будут в том числе и генплан Фото: Кирилл САДЫКОВ

Еще один новичок — генеральный директор ООО «Эшер» Евгений Корюкин. Кстати, судя по данным «Контур.Фокус», среди учредителей до 2015 года значатся Павел Дмитриевич и Дмитрий Владимирович Крутолаповы. Архитектурная студия была в числе участником конкурса ArchChel2020 с проектами конгресс-центра и аэропорта.

В Совет вошел директор архитектурной студии «Аксио» Кирилл Кугаевский. Кстати, именно эта студия разрабатывала проект аквапарка на Северо-Западе, ЖЕ «Театральный», L-Town, ЖК «Территория», поселок «Белые росы» и пр.

Как объяснил Сергей Шумаков, то, что Совет пополнился новыми членами, вовсе не даст им каких-либо привилегий:

— На обсуждении своих проектов присутствовать нужно, отвечать на вопросы, но вот в голосовании ты не участвуешь.

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